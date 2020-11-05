В Слуцке задержали вора в законе, который с подельниками порезал «смотрящего» за Оршей

Источник материала: Tut.by

В Слуцке 4 ноября силовики задержали одного из воров в законе. Его подозревают в преступлении, которое произошло полгода назад в Орше: здесь избили и порезали местного криминального авторитета, сообщает МВД.

Вечером 2 апреля в оршанском игровом клубе «Венеция» компания избила и порезала 37-летнего мужчину — «смотрящего» за Оршей Морозика.

Сразу задержать нападавших не удалось. Однако милиции стало известно, что к поножовщине причастен 46-летний вор в законе по прозвищу Муму.

4 ноября в Слуцке силовики задержали Муму. Установлены и личности трех его соучастников при нападении на Морозика. Один из них — 40-летний минчанин, который находится в розыске и скрывается за рубежом.

Мужчин признали подозреваемыми по уголовным делам, возбужденным раньше по фактам совершения особо злостного хулиганства и причинения тяжкого телесного повреждения.

Муму заключили под стражу. Фигурантов проверяют на причастность к совершению других преступлений.