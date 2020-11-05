|
В Слуцке задержали вора в законе, который с подельниками порезал «смотрящего» за Оршей
05.11.2020 15:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Слуцке 4 ноября силовики задержали одного из воров в законе. Его подозревают в преступлении, которое произошло полгода назад в Орше: здесь избили и порезали местного криминального авторитета,
Вечером 2 апреля в оршанском игровом клубе «Венеция» компания избила и порезала 37-летнего мужчину — «смотрящего» за Оршей Морозика.
Сразу задержать нападавших не удалось. Однако милиции стало известно, что к поножовщине причастен 46-летний вор в законе по прозвищу Муму.
4 ноября в Слуцке силовики задержали Муму. Установлены и личности трех его соучастников при нападении на Морозика. Один из них — 40-летний минчанин, который находится в розыске и скрывается за рубежом.
Мужчин признали подозреваемыми по уголовным делам, возбужденным раньше по фактам совершения особо злостного хулиганства и причинения тяжкого телесного повреждения.
Муму заключили под стражу. Фигурантов проверяют на причастность к совершению других преступлений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Слуцке 4 ноября силовики задержали одного из воров в законе. Его подозревают в преступлении, которое произошло полгода назад в Орше - здесь избили и порезали...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)