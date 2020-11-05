«Как их установить? Они не признаются». Избитый экс-сотрудник МЧС получил отказ в возбуждении уголовного дела

Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни истекает трехмесячный срок доследственной проверки по заявлениям о насилии со стороны силовиков, и СК должен принять решение: возбуждать уголовное дело или нет. Сегодня утром уже бывший сотрудник МЧС из Логойска Юрий Кривошей получил отказ.



Фото из личного архива Юрия Кривошея

— Это было ожидаемо, перед тем, как открыть конверт, догадывался, что там будет написано. Трудно ожидать что-то другое, когда в стране продолжается такой беспредел, — комментирует TUT.BY Юрий Кривошей, бывший сотрудник МЧС.

11 августа на тот момент действующий спасатель ехал в машине с женой и ребенком, его остановили сотрудники ГАИ. А дальше, по словам нашего собеседника, подъехал микроавтобус, оттуда выскочили несколько человек в черной форме без опознавательных знаков, в масках и с дубинками и затолкали Юрия в машину.

— Пока меня везли, наносили удары дубинками по всем частям тела. Один прижал коленом голову к полу микроавтобуса. Как впоследствии оказалось, меня привезли на территорию Логойского РОВД. Мне скрутили руки, повели в подвал и положили на плитку. В таком положении, с руками за спиной, я пролежал там около трех часов, — рассказывал в августе Юрий Кривошей.

Прямо в ИВС его осудили по ст. 23.4 КОАП (Неповиновение законному требованию должностного лица) и дали 10 суток административного ареста. Он отсидел пять и вышел на свободу. Говорит, за него перед начальником милиции заступились местные жители. Далее увольнение и поход в СК: Юрий Кривошей написал заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности тех, кто его избил.



Такой ответ пришел из Следственного комитета. Фото прислал читатель

— За все это время меня опросили один раз, когда подавал заявление, следователь дал направление на судебно-медицинскую экспертизу — и дальше тишина. Результаты экспертизы неизвестны, сегодня снова поеду в СК, чтобы забрать копию об отказе в возбуждении уголовного дела, там также должна быть экспертиза, — Юрий присылает в редакцию то самое письмо, которое получил от Логойского РОСК.

«В соответствии со ст. 174 УПК Республики Беларусь сообщаю, что по факту причинения Вам телесных повреждений Логойским районным отделом Следственного комитета проведена проверка. 29.10.2020 на основании п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК Республики Беларусь по данному факту принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорится в ответе за подписью следователя И. Г. Короткевич.

По словам Юрия, буквально неделю назад в СК на опрос вызывали его жену, на ее глазах происходило задержание.

— По словам жены, следователь говорил ей: «Как мы их установим? Они не признаются, кто-то был выходной, другие не работали. Все были в масках», — приводит тот разговор Юрий и отмечает: в день опроса жены было написано уведомление об отказе, которое дошло только сейчас.



Фото из личного архива Юрия Кривошея, сделанное через пять дней после его освобождения

Он собирается обжаловать это решение, но не сейчас. Не верит, что в ближайшее время позиция правоохранительных органов изменится и начнут давать оценку действиям силовиков. Кстати, бывший спасатель обжаловал административное дело за неповиновение, минский областной суд сократил ему срок с 10 до 5 суток. После увольнения из МЧС Юрий Кривошей прошел специальные курсы и сейчас работает бизнес-аналитиком.

С заявлением о привлечении силовиков к ответственности за насилие обратилось около 1800 человек . В эти дни истекает трехмесячный срок доследственной проверки , и СК должен принять решение: возбуждать уголовное дело или нет. Те, кто был избит на акции и с кем нам удалось поговорить, не верят, что СК будет возбуждать дела. За это время ни разу не высказалась межведомственная комиссия, созданная под эгидой Генпрокуратуры.

— Цель этих проверок — объективно, полно и всесторонне разобраться в ситуации, установить наличие либо отсутствие признаков преступлений в действиях представителей правоохранительного блока при задержании, доставке и содержании граждан в ИВС и ЦИП после их участия в массовых мероприятиях, — сообщали в Генпрокуратуре.

«Ознакомиться с материалами лучше сразу, чтобы не допустить их «случайную утрату»

Юрист, бывший сотрудник МВД, Юрий Гуща советует: как только человек получит копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, нужно ознакомиться с материалами.

— В соответствии со ст. 178−1 УПК гражданин вправе обратиться в орган уголовного преследования, вынесший такое решение, для ознакомления с материалами проверки по его заявлению. Рекомендую обращаться письменно и в максимально кратчайшие сроки, по свежим следам, чтобы не допустить «случайной утраты» материалов, — говорит Юрий Гуща. — Материалы для ознакомления должны быть предъявлены в подшитом и пронумерованном виде (за исключением материалов, содержащих государственные секреты, любую охраняемую законом тайну, либо относящиеся к другому заявлению). Знакомиться с ними нужно самым тщательным образом. Закон прямо не оговаривает права делать с них фотокопии или выписки, но и не запрещает этого. Если человек решил сфотографировать материалы дела, то снимать нужно, начиная с обложки, фотографируя так, чтобы был виден каждый проставленный номер листа. Важный момент: после ознакомления должностное лицо составляет протокол, в котором указывается перечень материалов, представленных для ознакомления. После этого нужно получить копию этого протокола, он необходим для дальнейшего разбирательства. И последующее обжалование целесообразно строить со ссылкой на данные документы, с приложением их фотокопий и копии протокола об ознакомлении.