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В Минске задержали журналистку Насту Захаревич
05.11.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Журналистку Насту Захаревич задержали в цветочном магазине возле ГУМа,
Захаревич стояла возле проспекта Независимости, где проходил марш людей с инвалидностью. ОМОН кинулся за ней. Захаревич зашла в цветочный магазин, где ее и задержали, пишет БАЖ.
Причина задержания неизвестна.
В сентябре Наста уже была осуждена на 7 суток ареста за участие в несанкционированной уличной акции. Сотрудник милиции дал показания в суде, что Захаревич шла с демонстрантами. Сама Наста подчеркнула, что во время уличного марша она сфотографировала события, фотографии планировала предложить различным СМИ для публикации.
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Об этом сообщает БАЖ.
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