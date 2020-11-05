В Минске задержали журналистку Насту Захаревич

Источник материала: Tut.by

Журналистку Насту Захаревич задержали в цветочном магазине возле ГУМа, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Захаревич стояла возле проспекта Независимости, где проходил марш людей с инвалидностью. ОМОН кинулся за ней. Захаревич зашла в цветочный магазин, где ее и задержали, пишет БАЖ.

Причина задержания неизвестна.

В сентябре Наста уже была осуждена на 7 суток ареста за участие в несанкционированной уличной акции. Сотрудник милиции дал показания в суде, что Захаревич шла с демонстрантами. Сама Наста подчеркнула, что во время уличного марша она сфотографировала события, фотографии планировала предложить различным СМИ для публикации.