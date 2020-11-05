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«После разгона на Орловской был рекорд». Волонтеры в Минске помогают искать потерянные велосипеды
05.11.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«После разгона марша на Орловской был рекорд. Весь понедельник мы разгребали сообщения о потерянных велосипедах», — рассказывает минчанин Дмитрий. Он и другие волонтеры ведут список брошенных на улицах велосипедов. Часто это потеряшки с акций протеста, оставшиеся после жестких задержаний владельцев. Расспросили, как помогают.
Дмитрий — активный велосипедист. В компании других минчан он помогает людям искать их потерянные велосипеды. В последние месяцы большая часть потеряшек на улицах — с протестов.
— После акций протеста в городе находят немало брошенных велосипедов. Мы ведем их базу. Таких потеряшек за все месяцы только в нашей базе уже 220, примерно 80 велосипедов уже вернулись к своим хозяевам. Около 140 пока «подвисли». Среди них есть те, которые бесхозны еще с августовских задержаний — мы немного волнуемся за их владельцев.
Компания небезразличных велосипедистов создала чат-бот
— Второе направление поиска такое. После маршей ездим по улицам и смотрим, остались ли брошенные велики. Пытаемся потом отыскать их хозяев, — рассказывает Дмитрий.
Чем сильнее разгоны акций протеста, тем больше потеряшек.
— После разгона на Орловской был рекорд. Весь понедельник мы разгребали сообщения о потерянных велосипедах.
Были брошенные велосипеды и возле Куропат после последнего марша.
— Только с поля возле Куропат через нас прошли четыре велосипеда. В СМИ было фото с велосипедистом возле буса силовиков: человека избили и забрали. Велосипед подобрали добрые люди и сообщили нам. А потом нам написали его друзья. Хозяин был очень рад, потому что даже не надеялся его найти.
Собеседник говорит, что еще летом велосипеды часто грузили в автозаки вместе с задержанными.
— Когда в автозаках заканчивались места, велосипеды иногда просто выбрасывали на ходу — нам известны такие факты. Теперь велосипеды либо бросают на улицах, в том числе сами хозяева, пытаясь убежать, либо силовики разрешают пристегнуть велик к дереву или столбу.
Последнее — не так надежно, как может показаться. За недели даже с пристегнутого велосипеда снимают запчасти.
В Минске есть люди, велосипеды которых пропали после разгонов у стелы, на Пушкинской и в других «горячих точках» еще в августе. В галерее ниже публикуем несколько таких, остальные можно посмотреть в специальном канале
Историй у волонтеров набралось немало.
Дмитрий говорит, что один парень обращался к ним дважды: дважды его задерживали на акциях, и каждый раз он при этом терял велосипед.
После
— Это было еще до публикации видео об избиении. А потом мы узнали из статьи, что это Никита Домрачев, и через знакомых нашли контакты его родственников, — рассказывает Дмитрий.
Иногда велосипеды задержанных подолгу стоят в РУВД. Был случай, что в чат-бот о таком велосипеде сообщил милиционер.
— Одна девушка забирала свой велосипед в РУВД, и у нее там получилось тихонько сфотографировать и другие. Мы долго разбирались с фотографией и среди кучи велосипедов смогли идентифицировать 11. Хозяева семи из них уже нашлись.
Опознать велосипед помогают не только марка, модель, год выпуска, но и разные примечательные детали.
— Одного человека задерживали возле «Журавинки», потом были милиция и Окрестина. Велосипед его не сразу нашелся, но помогло его разыскать то самое фото из РУВД. На один велик намотана кофта, которая стала характерным признаком.
Среди потеряшек есть и массовые любительские велосипеды, цена которых 100−200 долларов, и дорогие спортивные карбоновые модели стоимостью несколько тысяч долларов. По последним особенно большой риск, что мошенник может выдать себя за хозяина.
— Фото найденных велосипедов мы сами стараемся не публиковать, так как внешний вид — почти единственное, что хозяин может описать, чтобы подтвердить факт владения, — объясняет Дмитрий.
Молодой человек добавляет, что минчане после «суток» часто боятся разыскивать свои велосипеды через милицию: опасаются повторных задержаний.
Никакого «большого гаража», где стоят найденные после акций велосипеды, нет. В основном они рассредоточены у людей, которые их нашли.
— Кто-то в доме хранит, кто-то в гараже, в офисе, у друзей. А мы уже помогаем этим людям и тем, кто потерял свой велосипед, найтись.
Теряют во время акций не только велосипеды, но и самокаты, электросамокаты, фитнес-браслеты, телефоны, ключи.
— Об этом всем нам часто тоже пишут, но с мелкими вещами мы просто физически не можем помочь. Например, один человек на марше на Логойском тракте потерял велосипед и фитнес-браслет. Велосипед его нашли, а вторую вещь — нет.
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«После разгона марша на Орловской был рекорд. Весь понедельник мы разгребали сообщения о потерянных велосипедах», - рассказывает минчанин Дмитрий. Он и другие...
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