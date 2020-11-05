«После разгона на Орловской был рекорд». Волонтеры в Минске помогают искать потерянные велосипеды

Источник материала: Tut.by

«После разгона марша на Орловской был рекорд. Весь понедельник мы разгребали сообщения о потерянных велосипедах», — рассказывает минчанин Дмитрий. Он и другие волонтеры ведут список брошенных на улицах велосипедов. Часто это потеряшки с акций протеста, оставшиеся после жестких задержаний владельцев. Расспросили, как помогают.



Пожалуй, самое известное фото с задержанным велосипедистом. Так в июле 2020 года айтишника Александра Кувшинова прямо на велосипеде заносили в автозак. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дмитрий — активный велосипедист. В компании других минчан он помогает людям искать их потерянные велосипеды. В последние месяцы большая часть потеряшек на улицах — с протестов.

— После акций протеста в городе находят немало брошенных велосипедов. Мы ведем их базу. Таких потеряшек за все месяцы только в нашей базе уже 220, примерно 80 велосипедов уже вернулись к своим хозяевам. Около 140 пока «подвисли». Среди них есть те, которые бесхозны еще с августовских задержаний — мы немного волнуемся за их владельцев.

Компания небезразличных велосипедистов создала чат-бот rovar search в телеграме. Почти каждый день туда кто-то присылает фото найденных на улице велосипедов. Обращаются к боту и минчане, которые выходят после «суток» и начинают искать свою вещь.

— Второе направление поиска такое. После маршей ездим по улицам и смотрим, остались ли брошенные велики. Пытаемся потом отыскать их хозяев, — рассказывает Дмитрий.



Одно из объявлений о потере велосипеда во время задержания

Чем сильнее разгоны акций протеста, тем больше потеряшек.

— После разгона на Орловской был рекорд. Весь понедельник мы разгребали сообщения о потерянных велосипедах.

Были брошенные велосипеды и возле Куропат после последнего марша.

— Только с поля возле Куропат через нас прошли четыре велосипеда. В СМИ было фото с велосипедистом возле буса силовиков: человека избили и забрали. Велосипед подобрали добрые люди и сообщили нам. А потом нам написали его друзья. Хозяин был очень рад, потому что даже не надеялся его найти.



Тот самый снимок. Велосипедиста, который оказался прямо у микроавтобуса силовиков, задержали. Фото: nashaniva.by

Собеседник говорит, что еще летом велосипеды часто грузили в автозаки вместе с задержанными.

— Когда в автозаках заканчивались места, велосипеды иногда просто выбрасывали на ходу — нам известны такие факты. Теперь велосипеды либо бросают на улицах, в том числе сами хозяева, пытаясь убежать, либо силовики разрешают пристегнуть велик к дереву или столбу.

Последнее — не так надежно, как может показаться. За недели даже с пристегнутого велосипеда снимают запчасти.

В Минске есть люди, велосипеды которых пропали после разгонов у стелы, на Пушкинской и в других «горячих точках» еще в августе. В галерее ниже публикуем несколько таких, остальные можно посмотреть в специальном канале в телеграме .



Fuji Feather, пропал 14 августа в районе стелы

Fuji Tahoe, пропал на Октябрьской площади в середине августа

Specialized Sirrus Elite Carbon Disc, карбоновый, пропал 11 августа в районе Дворца спорта

Format 2222 пропал 11 августа в районе станции метро «Пушкинская»

Шоссер на старой раме, пропал в середине августа на перекрестке Машерова — Победителей

Историй у волонтеров набралось немало.

Дмитрий говорит, что один парень обращался к ним дважды: дважды его задерживали на акциях, и каждый раз он при этом терял велосипед.

После жесткого задержания Никиты Домрачева, брата известной биатлонистки, кто-то с Зыбицкой нашел велосипед мужчины, забрал его к себе и сообщил об этом волонтерам.

— Это было еще до публикации видео об избиении. А потом мы узнали из статьи, что это Никита Домрачев, и через знакомых нашли контакты его родственников, — рассказывает Дмитрий.

Иногда велосипеды задержанных подолгу стоят в РУВД. Был случай, что в чат-бот о таком велосипеде сообщил милиционер.

— Одна девушка забирала свой велосипед в РУВД, и у нее там получилось тихонько сфотографировать и другие. Мы долго разбирались с фотографией и среди кучи велосипедов смогли идентифицировать 11. Хозяева семи из них уже нашлись.



Стрелками волонтеры помечали велосипеды с «особыми приметами»

Опознать велосипед помогают не только марка, модель, год выпуска, но и разные примечательные детали.

— Одного человека задерживали возле «Журавинки», потом были милиция и Окрестина. Велосипед его не сразу нашелся, но помогло его разыскать то самое фото из РУВД. На один велик намотана кофта, которая стала характерным признаком.

Среди потеряшек есть и массовые любительские велосипеды, цена которых 100−200 долларов, и дорогие спортивные карбоновые модели стоимостью несколько тысяч долларов. По последним особенно большой риск, что мошенник может выдать себя за хозяина.

— Фото найденных велосипедов мы сами стараемся не публиковать, так как внешний вид — почти единственное, что хозяин может описать, чтобы подтвердить факт владения, — объясняет Дмитрий.

Молодой человек добавляет, что минчане после «суток» часто боятся разыскивать свои велосипеды через милицию: опасаются повторных задержаний.

Никакого «большого гаража», где стоят найденные после акций велосипеды, нет. В основном они рассредоточены у людей, которые их нашли.

— Кто-то в доме хранит, кто-то в гараже, в офисе, у друзей. А мы уже помогаем этим людям и тем, кто потерял свой велосипед, найтись.

Теряют во время акций не только велосипеды, но и самокаты, электросамокаты, фитнес-браслеты, телефоны, ключи.

— Об этом всем нам часто тоже пишут, но с мелкими вещами мы просто физически не можем помочь. Например, один человек на марше на Логойском тракте потерял велосипед и фитнес-браслет. Велосипед его нашли, а вторую вещь — нет.