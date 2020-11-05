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Проверка слуха: что происходит на "Белпочте"?
05.11.2020 16:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Photo : Белпочта
Сайт "Белпочты" также пока не открывается.
"По техническим причинам отделения сейчас не работают по всей стране. Есть вопросы, произошел какой-то сбой. Сейчас все устраняется. Надеемся, что в ближайшее время все решим", – подтвердили информацию Sputnik в пресс-службе предприятия.
После прошедших выборов президента в Беларуси начались протесты, которые выразились в том числе и в том, что многие сайты государственных организаций, ведомств и предприятий подвергались хакерским атакам от так называемых "кибер-партизан". Объектами таких атак становились сайты
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В данный момент сайт "Белпочты" не работает, а читатели сообщают, что все отделения Минска не принимают клиентов из-за технических проблем.
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