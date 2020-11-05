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Проверка слуха: что происходит на "Белпочте"?

05.11.2020 16:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

© Photo : Белпочта
"Белпочта" запустила мобильное приложение для отслеживания посылок
МИНСК, 5 ноя – Sputnik. В редакцию Sputnik приходят сообщения от читателей, что все почтовые отделения Минска сейчас не работают из-за сбоя в программе и отсутствия связи с серверами.

Сайт "Белпочты" также пока не открывается.

"По техническим причинам отделения сейчас не работают по всей стране. Есть вопросы, произошел какой-то сбой. Сейчас все устраняется. Надеемся, что в ближайшее время все решим", – подтвердили информацию Sputnik в пресс-службе предприятия.

После прошедших выборов президента в Беларуси начались протесты, которые выразились в том числе и в том, что многие сайты государственных организаций, ведомств и предприятий подвергались хакерским атакам от так называемых "кибер-партизан". Объектами таких атак становились сайты МВД, Нацбанка, белорусских телеканалов, Белорусской торгово-промышленной палаты, сайт Академии МВД, страница управделами президента и другие. Стало известно, что за хакерскими атаками сайтов белорусских госорганов, в том числе и силовых структур, стоит группировка под названием XDSpy.

 
Теги: Минск
 
 
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В данный момент сайт "Белпочты" не работает, а читатели сообщают, что все отделения Минска не принимают клиентов из-за технических проблем.
 
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