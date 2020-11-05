ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На марше людей с (не)ограниченными возможностями задержан журналист Илья Добротвор

05.11.2020 17:19 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 5 ноября. Во время марша людей с (не)ограниченными возможностями 5 ноября в Минске задержан Илья Добротвор, работавший там в качестве журналиста.

В настоящее время его телефон недоступен, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Как сообщалось ранее, задержана также журналистка "Зеленого портала" Анастасия Захаревич. По информации очевидцев, это произошло до начала шествия.


БелаПАН.  
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 5 ноября. Во время марша людей с (не)ограниченными возможностями 5 ноября в Минске задержан Илья Добротвор, работавший там в качестве журналиста. В настоящее...
 
Новости дня
Новости общества
 
«По "совковым" правилам мы жить не хотим». Кто та студентка, которая задала Кочановой вопрос о насилии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.11.2020
Mir24.TV Belarus
05.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика