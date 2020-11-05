Источник материала: БелаПАН

Минск, 5 ноября. Во время марша людей с (не)ограниченными возможностями 5 ноября в Минске задержан Илья Добротвор, работавший там в качестве журналиста.

В настоящее время его телефон недоступен, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Как сообщалось ранее, задержана также журналистка "Зеленого портала" Анастасия Захаревич. По информации очевидцев, это произошло до начала шествия.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На марше людей с (не)ограниченными возможностями задержан журналист Илья Добротвор Минск, 5 ноября. Во время марша людей с (не)ограниченными возможностями 5 ноября в Минске задержан Илья Добротвор, работавший там в качестве журналиста. В настоящее...

БелаПАН.