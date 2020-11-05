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На марше людей с (не)ограниченными возможностями задержан журналист Илья Добротвор
05.11.2020 17:19 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 5 ноября. Во время марша людей с (не)ограниченными возможностями 5 ноября в Минске задержан Илья Добротвор, работавший там в качестве журналиста.
В настоящее время его телефон недоступен,
Как сообщалось ранее, задержана также журналистка "Зеленого портала" Анастасия Захаревич. По информации очевидцев, это произошло до начала шествия.
БелаПАН.
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Минск, 5 ноября. Во время марша людей с (не)ограниченными возможностями 5 ноября в Минске задержан Илья Добротвор, работавший там в качестве журналиста. В настоящее...
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