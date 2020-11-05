В Гродно за насилие над сотрудником милиции судят избитого ОМОНом таксиста

Источник материала: Tut.by

В Гродно судят таксиста Алексея Лапа. Мужчину обвиняют по ст. 364 УК (Насилие либо угроза насилия в отношении сотрудника ОВД). Пострадавшие — два сотрудника ОМОНа — Артем Логиш и Дмитрий Конон. По версии обвинения, Алексей 11 августа с целью воспрепятствования деятельности сотрудников милиции применил над ними насилие, то есть наехал на них на машине. При этом только у Конона были кровоподтеки и ссадины: синяки на локте и колене, царапина на лбу, которые вызвали кратковременную утрату здоровья.





11 августа Алексей вместе с друзьями приехал на парковку около супермаркета «Алми» на улице Советских Пограничников. На суде он долго вспоминает события того дня. Тогда в Беларуси, напомним, не было интернета, заказов у таксиста особо не было — он работал в службе такси «Максим» на своем автомобиле — поэтому молодой человек решил вместе с товарищами покататься по городу. В городе вечером были пробки, и по словам Алексея, компания поездила по городу и решила поехать в магазин купить воды. Но бутылка с водой оказалась в машине, и ребята, покурив около машины, решили уезжать с парковки.

Пропустив две машины, Алексей собрался ехать. В этот момент, вспоминает обвиняемый, кто-то стал бить сзади по машине, слева от автомобиля также находился какой-то человек. Мужчина вспоминает, что на улице уже было темно, разглядеть, кто стоит рядом с его машиной, он не мог. Описывает, что в зеркалах увидел темный силуэт. Таксист говорит, что за несколько секунд кем-то было сделано примерно пять ударов по машине. В это время на дороге рядом с парковкой было много машин, они сигналили, а около магазина было многолюдно.

— Две машины проехали перед нами, я их пропустил и собирался ехать тоже. То есть двигатель был заведен, фары горели. Увидел в зеркалах силуэты. Слева стоял человек, но для меня при включенных фарах он тоже был только силуэтом. Тут посыпались удары сзади.





— Вы воспринимали этих людей как сотрудников милиции? — спрашивает представитель обвинения.

— Нет.

Алексей рассказывает, что начал движение, когда машину начали бить в районе лобового стекла.

— Из окна я не видел, чем точно был нанесен этот удар. Движение я начал после этого удара, вывернул колеса вправо и поехал. Не скажу, что я как-то сильно резко тронулся. Выезжал на первой передаче, то есть в обычном режиме. Я был в шоковом состоянии, не понимал, что происходит, что за люди и зачем они бьют мою машину. Я хотел вырваться из этой ситуации и думал о том, как сохранить мое имущество. В этот момент я заметил, что человек, тот, который был слева, стал перебегать перед машиной.

Я и не думал, что он побежит так быстро, не успел затормозить и как-то сообразить. Но никаких знаков об остановке транспорта мне как водителю никто не подавал. Я проехал по парковке магазина и уехал оттуда.

По версии обвинения, Алексей с целью воспрепятствования деятельности сотрудников милиции применил над ними насилие, то есть наехал на них. Алексей свою вину не признает. Он говорит, что тогда было непонятно, что перед ним именно сотрудники милиции, на них не было каких-либо знаков отличия и светоотражающих жилеток, они ничего ему не говорили. Умысла у него никакого не было.

— Конечно, я не хотел никому причинить боль, наехать на кого-то.

Около площади Декабристов машину Алексея остановили сотрудники ОМОНа и жестко задержали всю компанию. Такси силовики разбили, людей, находящихся внутри, вытащили на дорогу и избили.

Когда Алексей стал об этом рассказывать, судья сказал, что это не относится к делу. Тем не менее адвокат попросил вкратце рассказать.

Прокурор спрашивал же о том, каково сейчас состояние здоровья Алексея. Мужчина рассказал, что в эпикризе все диагнозы расписаны на несколько строчек. Среди них — многочисленные переломы, ушибы, гематомы. Алексей написал заявление в Следственный комитет. Сейчас по данному факту проводится проверка. Она продлится до 19 ноября.



Момент задержания Алексея и его друзей. Фото: s13.ru

Оперировали гродненца в отделении челюстно-лицевой хирургии областной больницы. В заключительном диагнозе — перелом челюсти, гайморовых пазух, скуловой кости, носа и многочисленные ушибы. Сейчас, говорит Алексей, ему предстоит еще одна операция, на скуле до сих пор не прошел отек и после курса реабилитации стал еще больше. Он также говорит, что ему была необходима профессиональная помощь психотерапевта, потому что «в голову приходили всякие мысли». Мужчина до сих пор сильно переживает, а также ему все еще необходима реабилитация.



Так Алексей выглядел после задержания ОМОНом. Фото: s13.ru



Фото: TUT.BY

Раньше милиция заявляла, что Алексей участвовал в несанкционированном массовом мероприятии, поэтому на него обратили внимание силовики. Чтобы избежать задержания, Алексей, по словам милиции, сел за руль и стал пересекать группу милиционеров, которые пытались пресечь его действия.

Алексей говорит, что тогда не участвовал ни в каких акциях. В его машине, кстати, потом нашли БЧБ-флаг. Про него спросил адвокат. Алексей говорит, что его в автомобиле забыл пассажир и все не мог забрать. Флаг находился под водительским сиденьем.

— И никто не махал им из машины?

— Нет конечно.

В качестве свидетеля был вызван один из друзей Алексея, который в тот вечер находился в машине. Он полностью подтвердил рассказ таксиста.

Свидетели со стороны ОМОНа прийти на суд не смогли, ссылаясь на служебные обязанности. Как и потерпевшие. Судебные заседания по данному делу продолжаются.