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Ноябрь в Могилевской области ожидается теплее обычного, а вот зима - холоднее

05.11.2020 18:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прошедший октябрь для Могилевщины оказался на 3−4 градуса выше климатической нормы. Наступивший ноябрь также обещает быть теплее обычного. А вот предстоящая зима ожидается более холодной и снежной, чем предыдущая, считают метеорологи, сообщает ТРК «Могилев».


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Как рассказала начальник отдела Могилевского облгидромета Елена Тюхай, средняя температура воздуха в октябре составила 10−11 градусов тепла. Понижение наблюдалось единожды — в середине месяца. В самые теплые дни воздух прогревался до +20°С, в самые холодные — до +5°С.

Осадков, по словам метеоролога, в Могилевской области выпало в 1,5-2 раза выше нормы. И среди других областей это был самый большой объем осадков.

По предварительному прогнозу, в первой декаде ноября сохранится теплая погода, снега пока не предвидится.

Самый теплый ноябрь, по словам метеоролога, наблюдался в 1996 году, а самый холодный — в 1993. Абсолютный максимум ноябрьского тепла был зафиксирован в 2002 году в Бобруйске +17,5°С.

 
Теги: Могилев
 
 
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