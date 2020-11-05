В Могилеве пропал 73-летний мужчина, который мог потерять память

Источник материала: Tut.by

В Могилеве разыскивают 73-летнего Григория Козлова. Он вечером 3 ноября ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор о нем ничего не известно, сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс».



Фото: ПСО «Феникс»

Приметы: рост 165−170 см.

Был одет: черная куртка-пальто, галоши-дутики.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Григория Козлова, просят позвонить по телефону ПСО «Феникс» (+375 29) 246−00−04 или в милицию по телефону 102.