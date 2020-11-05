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В Могилеве пропал 73-летний мужчина, который мог потерять память
05.11.2020 19:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве разыскивают 73-летнего Григория Козлова. Он вечером 3 ноября ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор о нем ничего не известно,
Приметы: рост 165−170 см.
Был одет: черная куртка-пальто, галоши-дутики.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Григория Козлова, просят позвонить по телефону ПСО «Феникс» (+375 29) 246−00−04 или в милицию по телефону 102.
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Григорий Козлов ушел из дома вечером 3 ноября.
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