Начальник Чечерского РОВД взыскал через суд 500 рублей по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации

Источник материала: Tut.by

3 ноября суд Кормянского района рассмотрел гражданское дело по иску начальника Чечерского РОВД к гражданину о защите чести, достоинства, деловой репутации и взыскании денежной компенсации морального вреда. Решение опубликовано на сайте Верховного суда.



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В заявлении суду начальник Чечерского РОВД указал, что 1 сентября этого года ответчик разместил в одном из телеграм-каналов фотографию истца в форме, сопроводив ее уничижительной подписью. Потом в этом же канале ответчик опубликовал еще одно сообщение с фотографией, личными данными истца, указанием номера его служебного телефона и текстом о якобы неправомерных действиях истца при исполнении им служебных обязанностей.

«Истец указывал, что распространенная в отношении него информация не соответствует действительности, его фактически без решения суда обвинили в совершении тяжких должностных преступлений», — сообщили в суде.

Когда информация появилась в интернете, милиционеру стали звонить неизвестные, оскорбляли его и его коллег, обвиняли в участии в преступлениях.

«Истец полагал, что изложенная недостоверная информация подрывает его авторитет и деловую репутацию как должностного лица, порочит его честь и достоинство», — сообщили в суде.

Истец просил суд, чтобы ответчик разместил в телеграм-канале решение суда по данному делу, а также взыскать с ответчика 1 тысячу рублей в качестве моральной компенсации. Эту сумму он просил перевести на счет Сидоровичской школы-сада (Чечерский район).

Ответчик признал исковые требования частично.

Суд признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, которые ответчик разместил в телеграм-канале. Мужчину обязали опровергнуть эти сведения, в течение месяца после вступления решения суда в силу он должен разместить его в данном телеграм-канале. Также с ответчика взыщут компенсацию морального вреда в размере 500 рублей и в возмещение судебных расходов 162 рубля.

В остальной части иска отказано.

Решение в законную силу не вступило, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.