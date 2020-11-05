ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начальник Чечерского РОВД взыскал через суд 500 рублей по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации

06.11.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

3 ноября суд Кормянского района рассмотрел гражданское дело по иску начальника Чечерского РОВД к гражданину о защите чести, достоинства, деловой репутации и взыскании денежной компенсации морального вреда. Решение опубликовано на сайте Верховного суда.


Фото с сайта pixaby.com

В заявлении суду начальник Чечерского РОВД указал, что 1 сентября этого года ответчик разместил в одном из телеграм-каналов фотографию истца в форме, сопроводив ее уничижительной подписью. Потом в этом же канале ответчик опубликовал еще одно сообщение с фотографией, личными данными истца, указанием номера его служебного телефона и текстом о якобы неправомерных действиях истца при исполнении им служебных обязанностей.

«Истец указывал, что распространенная в отношении него информация не соответствует действительности, его фактически без решения суда обвинили в совершении тяжких должностных преступлений», — сообщили в суде.

Когда информация появилась в интернете, милиционеру стали звонить неизвестные, оскорбляли его и его коллег, обвиняли в участии в преступлениях.

«Истец полагал, что изложенная недостоверная информация подрывает его авторитет и деловую репутацию как должностного лица, порочит его честь и достоинство», — сообщили в суде.

Истец просил суд, чтобы ответчик разместил в телеграм-канале решение суда по данному делу, а также взыскать с ответчика 1 тысячу рублей в качестве моральной компенсации. Эту сумму он просил перевести на счет Сидоровичской школы-сада (Чечерский район).

Ответчик признал исковые требования частично.

Суд признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, которые ответчик разместил в телеграм-канале. Мужчину обязали опровергнуть эти сведения, в течение месяца после вступления решения суда в силу он должен разместить его в данном телеграм-канале. Также с ответчика взыщут компенсацию морального вреда в размере 500 рублей и в возмещение судебных расходов 162 рубля.

В остальной части иска отказано.

Решение в законную силу не вступило, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 ноября суд Кормянского района рассмотрел гражданское дело по иску начальника Чечерского РОВД к гражданину о защите чести, достоинства, деловой репутации и...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Слониме осудили парня за насилие над сотрудником милиции. Он заступился за девушку с БЧБ-флагом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика