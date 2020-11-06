Ноябрь и дальше балует теплом. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные температура воздуха ночью до +9 °С, днем — до +10 °С. Это выше климатической нормы для этих ноябрьских дней, отмечают синоптики.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

В субботу без осадков и +8…10 °С.

В воскресенье весь день дождь, но тепло: до +10 градусов.

Хороших вам выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY .