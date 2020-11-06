В Витебске осудили за мирный марш протеста известного гитарного мастера

Источник материала: Tut.by

Александр Боярин — известный в Витебске создатель уникальных гитар. 25 октября он присоединился к маршу горожан, мирно протестующих против насилия после выборов. Мужчина прошел в колонне от площади Ленина до площади Свободы, попал на видеосъемку милиции. Суд Октябрьского района Витебска наказал его штрафом в 2 базовые величины (54 рубля), сообщает «Віцебская вясна».



Александр Боярин. Фото: «Віцебская вясна»

Гитарного мастера обвинили в участии в несанкционированном уличном шествии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП). В протоколе милиции утверждалось, что Александр Боярин «двигался в компании граждан, которые скандировали: „Жыве Беларусь!“, „Забастовка!“ и другие лозунги».

Витеблянин не признал вины, хотя и не отрицал, что некоторое время шел с колонной — от площади Ленина да площади Свободы.

— Я уважаю мнение людей — учителей, врачей, студентов. И мне казалось, что нужно проявить солидарность. Активно участвовать в событиях я не могу, поэтому хотел поддержать людей хотя бы своим присутствием, — объяснил Александр Боярин.

Прежде чем огласить решение, судья Владимир Цариков некоторое время колебался. Спросил у Александра, будет ли он еще ходить на марши.

— Я сделаю то, что подскажет мне моя совесть, — ответил мужчина.

— Сделали ли вы для себя правильные выводы? — спросил судья, сделав акцент на слове «правильные».

— Сейчас мы все пытаемся понять, какие выводы правильны для нас, — сказал Александр Боярин.

Владимир Цариков признал Александра Боярина виновным в нарушении законодательства о массовых мероприятиях и оштрафовал его на 2 базовых величины (54 рубля).

Пенсия Боярина составляет 240 рублей, он — инвалид второй группы.