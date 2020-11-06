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Лукашенко поздравил белорусов с днем Великой Октябрьской революции

06.11.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Великого Октября, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин
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"Это историческое событие свершилось под знаком важнейших общечеловеческих ценностей - национального возрождения народов и социального равенства людей", - отметил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, именно в то время Беларусь впервые появилась на карте мира как политический субъект, а белорусы сделали решительный шаг к оформлению суверенной нации и заложили фундамент для формирования народа с богатыми традициями, высокой культурой и законным правом на государственность.

"Правом, которое наши отцы и деды героически отстаивали в годы Великой Отечественной войны. И сегодня мы продолжаем его защищать, преодолев геополитический раскол 1990-х, выдержав экономические кризисы, отражая вызовы агрессивного внешнего давления. Убежден, что наша сила в историческом опыте, который научил белорусов беречь свои главные достижения: безопасность, мир и согласие в обществе", - подчеркнул глава Беларуси.

Александр Лукашенко пожелал всем согражданам мудрости, взаимопонимания и бережного отношения к прошлому, которое подарило нам будущее.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам президента, именно в тот исторический момент Беларусь впервые появилась на карте мира как политический субъект, а белорусы сделали решительный шаг к...
 
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