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Лукашенко открывает третью ветку метро. Пока не ясно наверняка, когда туда пустят пассажиров
06.11.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске сегодня — торжественное открытие третьей ветки метро. На станцию «Ковальская Слобода» приехал Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко с утра в пятницу приехал на станцию «Ковальская Слобода».
Как сообщает близкий к пресс-службе президента телеграм-канал
Еще в четверг в районе станции «Ковальская Слобода» готовились к торжественному открытию. На месте видели чиновников, в том числе мэра Минска Владимира Кухарева, в округе проявляли активность коммунальники и милиция. С утра силовиков заметили также в районе станций «Юбилейная площадь» и «Площадь Франтишка Богушевича».
Пока неизвестно, откроется ли уже сегодня третья ветка для пассажиров. По нашей информации, это может произойти и завтра днем, 7 ноября.
В Минске пока запускают четыре станции Зеленолужской линии: это «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь».
За «Ковальской Слободой» уже строятся следующие станции третьей ветки: «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». Всего на третьей линии планируется 14 станций (из Курасовщины в Зеленый Луг через центр города). На строительство первых четырех станций этой ветки ушло больше пяти лет.
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Пока неизвестно, откроется ли уже сегодня третья ветка для пассажиров. По нашей информации, это может произойти и завтра днем, 7 ноября.
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