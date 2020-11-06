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Лукашенко открывает третью ветку метро. Пока не ясно наверняка, когда туда пустят пассажиров

06.11.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске сегодня — торжественное открытие третьей ветки метро. На станцию «Ковальская Слобода» приехал Александр Лукашенко.


Станция метро «Ковальская Слобода». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Александр Лукашенко с утра в пятницу приехал на станцию «Ковальская Слобода».

Как сообщает близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого», здесь Лукашенко подарят особый проездной на метро.


Фото: «Пул первого»

Еще в четверг в районе станции «Ковальская Слобода» готовились к торжественному открытию. На месте видели чиновников, в том числе мэра Минска Владимира Кухарева, в округе проявляли активность коммунальники и милиция. С утра силовиков заметили также в районе станций «Юбилейная площадь» и «Площадь Франтишка Богушевича».

Пока неизвестно, откроется ли уже сегодня третья ветка для пассажиров. По нашей информации, это может произойти и завтра днем, 7 ноября.

В Минске пока запускают четыре станции Зеленолужской линии: это «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Юбилейная площадь».

За «Ковальской Слободой» уже строятся следующие станции третьей ветки: «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». Всего на третьей линии планируется 14 станций (из Курасовщины в Зеленый Луг через центр города). На строительство первых четырех станций этой ветки ушло больше пяти лет.

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Теги: Минск
 
 
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Пока неизвестно, откроется ли уже сегодня третья ветка для пассажиров. По нашей информации, это может произойти и завтра днем, 7 ноября.
 
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