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Тепло, но облачно и дождливо. Погода в Гродно в выходные

06.11.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет все еще не холодно, но как и в предыдущие дни — пасмурно и дождливо, обещает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу до +9°C, сплошная облачность и без осадков.

В воскресенье практически весь день сплошная облачность и дожди, вечером — без осадков, но туманно. Днем — до +9°C.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в выходные будет все еще не холодно, но как и в предыдущие дни - пасмурно и дождливо.
 
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