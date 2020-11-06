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Тепло, но облачно и дождливо. Погода в Гродно в выходные
06.11.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в выходные будет все еще не холодно, но как и в предыдущие дни — пасмурно и дождливо,
В субботу до +9°C, сплошная облачность и без осадков.
В воскресенье практически весь день сплошная облачность и дожди, вечером — без осадков, но туманно. Днем — до +9°C.
Хороших выходных, друзья!
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В Гродно в выходные будет все еще не холодно, но как и в предыдущие дни - пасмурно и дождливо.
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