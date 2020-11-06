Тепло, но облачно и дождливо. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет все еще не холодно, но как и в предыдущие дни — пасмурно и дождливо, обещает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу до +9°C, сплошная облачность и без осадков.

В воскресенье практически весь день сплошная облачность и дожди, вечером — без осадков, но туманно. Днем — до +9°C.

Хороших выходных, друзья!

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