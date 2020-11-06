Горячий чай и теплые носки. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

На улице в выходные будет скучно и сыро передает pogoda.by. Куда интереснее можно провести время дома — наливаешь горячий чай, надеваешь теплые носочки и веселишься до упаду.



Фото: TUT.BY

В субботу днем пасмурно и +10°C, а вечером туман.

В воскресенье на пару градусов холоднее, временами дожди.

Хороших выходных, друзья!

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