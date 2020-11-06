|
Горячий чай и теплые носки. Погода в Гомеле в выходные
06.11.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На улице в выходные будет скучно и сыро
В субботу днем пасмурно и +10°C, а вечером туман.
В воскресенье на пару градусов холоднее, временами дожди.
Хороших выходных, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улице в выходные будет скучно и сыро передает pogoda.by. Куда интереснее можно провести время дома - наливаешь горячий чай, надеваешь теплые носочки и веселишься до...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)