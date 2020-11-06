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Лукашенко запретив впускать в Беларусь «умных» белорусов

06.11.2020 10:23 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко дал приказ: не пускать в Беларусь «умных» белорусов, которые уехали из страны в непростое время, сообщает пресс-служба президента.

«Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех „умных“ белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом», — заявил Лукашенко на совещании. 

Президент опять же отметил, что никого держать в стране не будут. Если хотят люди уехать за границу – пусть едут, учатся и работают там. 

При этом он отметил, что в такое время «мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми». Хотя ранее, когда все страны закрывали въезд из-за пандемии COVID-19, Лукашенко отказывался это делать.

Напомним, вчера Лукашенко приказал не впускать в Беларусь врачей, которые уехали работать в Польшу. По словам главы государства, лишних врачей у нас в стране нет, нужно помогать белорусам справляться с пандемией, но всех надо ставить на место, если они хотят «большого рубля» или у них «позеленели глаза от валюты».

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Александр Лукашенко дал приказ: не пускать в Беларусь «умных» белорусов, которые уехали в непростое время, сообщает
 
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