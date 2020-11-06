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Лукашенко запретив впускать в Беларусь «умных» белорусов
06.11.2020 10:23 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко дал приказ: не пускать в Беларусь «умных» белорусов, которые уехали из страны в непростое время,
«Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех „умных“ белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом», — заявил Лукашенко на совещании.
Президент опять же отметил, что никого держать в стране не будут. Если хотят люди уехать за границу – пусть едут, учатся и работают там.
При этом он отметил, что в такое время «мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми». Хотя ранее, когда все страны закрывали въезд из-за пандемии COVID-19, Лукашенко
Напомним, вчера Лукашенко
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Александр Лукашенко дал приказ: не пускать в Беларусь «умных» белорусов, которые уехали в непростое время, сообщает
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