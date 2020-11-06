Лукашенко запретив впускать в Беларусь «умных» белорусов

Александр Лукашенко дал приказ: не пускать в Беларусь «умных» белорусов, которые уехали из страны в непростое время, сообщает пресс-служба президента.

«Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех „умных“ белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом», — заявил Лукашенко на совещании.

Президент опять же отметил, что никого держать в стране не будут. Если хотят люди уехать за границу – пусть едут, учатся и работают там.

При этом он отметил, что в такое время «мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми». Хотя ранее, когда все страны закрывали въезд из-за пандемии COVID-19, Лукашенко отказывался это делать.