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Белорусам предлагают обсудить проект закона о волонтерской деятельности
06.11.2020 10:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Белорусам предлагают обсудить законопроект о деятельности волонтеров, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
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Проект закона "О волонтерской деятельности" вынесен на общественное обсуждение в пятницу. Организатором обсуждения выступает министерство юстиции Беларуси.
Проект закона разработан для того, чтобы определить правовые и организационные основы волонтерской деятельности. Также власти рассчитывают таким образом простимулировать развитие волонтерской деятельности в республике и повысить ее престиж.
Свои замечания и предложения по поводу волонтерской деятельности любой желающий может выказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси. Общественное обсуждение продлится с 6 по 18 ноября текущего года.
В последние годы в Беларуси активно развивается волонтерская деятельность, при этом какого-либо четкого правового регулирования в этой сфере до сих пор нет. В прошлом году Совет по вопросам правовой и судебной деятельности при президенте решил, что необходимо создать законодательную базу, касающуюся добровольцев. Закон "О волонтерской деятельности" должен стать единым комплексным нормативно правовым актом, регламентирующим права и обязанности волонтеров, также иные вопросы осуществления их деятельности.
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Принять участие в обсуждении и внести свои предложения может каждый желающий на Правовом форуме Беларуси.
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