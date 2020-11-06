Белорусам предлагают обсудить проект закона о волонтерской деятельности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Белорусам предлагают обсудить законопроект о деятельности волонтеров, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Проект закона "О волонтерской деятельности" вынесен на общественное обсуждение в пятницу. Организатором обсуждения выступает министерство юстиции Беларуси.

Проект закона разработан для того, чтобы определить правовые и организационные основы волонтерской деятельности. Также власти рассчитывают таким образом простимулировать развитие волонтерской деятельности в республике и повысить ее престиж.

Свои замечания и предложения по поводу волонтерской деятельности любой желающий может выказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси. Общественное обсуждение продлится с 6 по 18 ноября текущего года.

В последние годы в Беларуси активно развивается волонтерская деятельность, при этом какого-либо четкого правового регулирования в этой сфере до сих пор нет. В прошлом году Совет по вопросам правовой и судебной деятельности при президенте решил, что необходимо создать законодательную базу, касающуюся добровольцев. Закон "О волонтерской деятельности" должен стать единым комплексным нормативно правовым актом, регламентирующим права и обязанности волонтеров, также иные вопросы осуществления их деятельности.

Читайте также: