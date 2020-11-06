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«В школе меня называли чокнутой стукачкой». Люди с синдромом Аспергера - о сложностях и принятии
06.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синдром Аспергера — это одна из форм аутизма, при которой у человека возникают трудности в социальном взаимодействии и понимании эмоций, появляются особые ритуалы и интересы. У всех этот синдром может проявляться по-разному: кто-то чересчур эмоционален, кто-то, наоборот, не может засмеяться, а кто-то не может смотреть собеседнику в глаза. Мы поговорили с такими людьми о сложностях жизни с синдромом Аспергера, а также о принятии себя и поддержке близких.
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«Такое ощущение, что все играют в какую-то игру, правил которой я не знаю. Поэтому я не понимаю их, а они - меня».
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