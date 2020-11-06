Лукашенко открывает третью ветку метро

Александр Лукашенко принял участие в открытии третьей линии минского метро от станции "Ковальская Слобода" до "Юбилейной площади". Об этом сообщает БЕЛТА.

"Сегодня у нас в стране обычный будничный день, но благодаря вам - праздничное настроение. Мы вводим в эксплуатацию первую очередь третьей линии метро, которая качественно изменит жизнь города - придаст ему больше динамики и комфорта", - сказал президент.

Он спустился на станцию и прошел через турникеты, используя свою личную именную карточку на 20 поездок, которую ему выдали сотрудники метрополитена.

Вместе с Лукашенко открывали третью ветку директор Минского метрополитена Владимир Сотников, генеральный директор "Минскметростроя" Леонид Стухальский, работники метрополитена и строители.

По словам главы государства, за электричеством будущее транспорта, а особенно это актуально в связи с вводом в эксплуатацию БелАЭС.

"Чтобы уйти от зависимости от углеводородов, нам надо еще одну атомную станцию построить", - ответил Лукашенко, когда услышал, что Беларуси некуда будет использовать атомную энергию.