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Лукашенко открывает третью ветку метро

06.11.2020 11:27 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко принял участие в открытии третьей линии минского метро от станции "Ковальская Слобода" до "Юбилейной площади". Об этом сообщает БЕЛТА.

"Сегодня у нас в стране обычный будничный день, но благодаря вам - праздничное настроение. Мы вводим в эксплуатацию первую очередь третьей линии метро, которая качественно изменит жизнь города - придаст ему больше динамики и комфорта", - сказал президент. 

Он спустился на станцию и прошел через турникеты, используя свою личную именную карточку на 20 поездок, которую ему выдали сотрудники метрополитена.

Вместе с Лукашенко открывали третью ветку директор Минского метрополитена Владимир Сотников, генеральный директор "Минскметростроя" Леонид Стухальский, работники метрополитена и строители.

По словам главы государства, за электричеством будущее транспорта, а особенно это актуально в связи с вводом в эксплуатацию БелАЭС.

"Чтобы уйти от зависимости от углеводородов, нам надо еще одну атомную станцию построить", - ответил Лукашенко, когда услышал, что Беларуси некуда будет использовать атомную энергию.

Напомним, до этого президент спускался в метров 2012 году  на открытии трех станций: "Грушевка", "Михалова", "Петровщина"

 
 
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Александр Лукашенко принял участие в открытии третьей линии минского метро от станции "Ковальская Слобода" до "Юбилейной площади".
 
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