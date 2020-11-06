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Лукашенко предложил продлить линию метро до одного из пригородов столицы
06.11.2020 11:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Президент Беларуси на открытии третьей линии столичного метрополитена предложил продлить ветку в северном направлении, где должен появиться "умный город" от арабского инвестора.
"Сегодня у нас в стране обычный будничный день, но благодаря вам - праздничное настроение. Мы вводим в эксплуатацию первую очередь третьей линии метро, которая качественно изменит жизнь города - придаст ему больше динамики и комфорта", - заявил Александр Лукашенко.
Мингорисполком
Третья ветка метро в Минске состоит всего из
Минский городской исполнительный комитет теперь планирует сконцентрироваться на "южном" направлении и строить подземку на слуцком направлении. Затем работы развернутся в сторону Зеленого Луга.
"Учитывая, что в скором времени начнет застраиваться север Минска, где появится умный город, Александр Лукашенко предложил сделать небольшое ответвление и в эту сторону", - пишет
По мнению, белорусского лидера, столичный метрополитен необходимо протянуть до Смолевичей, которые являются городом-спутником Минска.
Путь в четыре десятка лет
Глава государства назвал пуск третьей линии одним из долгожданных проектов, потому что с запуска метрополитена в Минске прошло 37 лет. Сегодня подземка остается экологичным и скоростным видом транспорта.
Каждый день в метро проезжает более 700 тысяч пассажиров, что составляет треть от всего потока в белорусской столице, а новая линия еще больше его увеличит. Строительство четырех новый станций вели семь лет и завершили, несмотря на все трудности.
"И в этот сложный год ничто не остановило вас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам. Потому что вы были заняты делом, как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше", - считает Александр Лукашенко.
По его мнению, так будет всегда, невзирая на то, что этого может кто-то не желать, но если у нас есть желание быть суверенными и независимыми, то это будет.
© Photo : Минский метрополитен
Музеи под землей не нужны
"Когда-то, десяток лет назад, я требовал от метростроевцев, чтобы мы под землей не создавали музеи, это очень дорого. Мы и так платим по 80 миллионов долларов за каждый километр проходки, если взять в целом с отделкой. Поэтому музеи создавать не надо, но станции должны быть функциональны и симпатичны, эстетичны, красивы", - призвал белорусский лидер.
После чего поблагодарил строителей минского метрополитена, потому что они созидатели и прилагают свой труд для пользы всех людей.
Умный город от арабов
Земли сельскохозяйственного назначения в Беларуси под жилую застройку может выделять только глава государства. Для реализации проекта строительства умного города на севере белорусской столицы инвесторам понадобились 10 квадратных километров пашни.
Специальным указом президента были внесены
При этом более 90% выделенной территорий предназначены для строительства жилья. Выделенные под застройку земли находятся с восточной и западной стороны от Долгиновского тракта и примыкают к Цнянскому водохранилищу и к Зацени. Еще один участок расположен к западу от Зацени между МКАД и лесопарком и примыкает к водохранилищу Дрозды.
В начале октября премьер-министр Роман Головченко и глава арабской инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммед аль-Аббар в торжественной обстановке заложили камень и капсулу в фундамент будущего проекта.
© Photo : пресс-служба правительства Беларуси
По словам главы правительства, что в проекте заложена не только самая передовая архитектура мирового уровня, но и такие новации, как "умный город", университет искусственного интеллекта, современные социальные и культурные объекты.
"Приход такого знакового инвестора – это мощный сигнал для других инвесторов, которые присматриваются к белорусской экономике. Это, наверное, впервые в нашей истории мы имеем настолько знаковую фигуру в международном бизнесе", – констатировал премьер.
По его словам, Emaar Properties возьмет на себя дополнительную социальную нагрузку, которая не приносит прибыли. Район застройки будет насыщен не только привычными социальными объектами в виде школ и садиков, но и культурными центрами.
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В пятницу в торжественной обстановке белорусские власти запустили четыре станции третьей ветки минского метрополитена, которые строили на протяжении семи...
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