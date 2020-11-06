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В выходные будет еще тепло, а на следующей неделе похолодает
06.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы, еще позволят нам в предстоящие выходные насладится теплой погодой. А вот уже на следующей неделе похолодает. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.
В выходные на значительной части территории Беларуси обойдется без осадков, но будет пасмурно. В отдельных районах будут сгущаться туманы. Ветер западный, северо-западный умеренный, по северо-востоку в воскресенье порывистый.
7 ноября, в субботу, температура воздуха минимальная ночью +3…+9 °С, максимальная днем +8…+13 °С.
8 ноября, в воскресенье, ночью +2…+8 °С, в середине дня +6…+12 °С. Такой температурный режим соответствует середине октября.
А вот на следующей неделе ситуация в атмосфере начнет меняться благодаря холодному скандинавскому антициклону, который держит путь на нашу страну. Температура с каждым днем будет понижаться и постепенно приблизится к привычным показателям ноября.
9 ноября, в понедельник, облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью 0…+6 °С, при прояснениях по северо-востоку страны −1…−3 °С, максимальная днем от +2 °С по северо-востоку до +10 °С по юго-западу.
10 ноября, во вторник, облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4 °С, максимальная днем +3…+9 °С.
11−12 ноября, в среду и четверг — переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −4…+3 °С, при прояснениях до -6 °С, максимальная днем +2…+9 °С.
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В выходные на значительной части территории Беларуси обойдется без осадков, но будет пасмурно. В отдельных районах будут сгущаться туманы. Ветер западный,...
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