В выходные будет еще тепло, а на следующей неделе похолодает

Источник материала: Tut.by

Теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы, еще позволят нам в предстоящие выходные насладится теплой погодой. А вот уже на следующей неделе похолодает. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В выходные на значительной части территории Беларуси обойдется без осадков, но будет пасмурно. В отдельных районах будут сгущаться туманы. Ветер западный, северо-западный умеренный, по северо-востоку в воскресенье порывистый.

7 ноября, в субботу, температура воздуха минимальная ночью +3…+9 °С, максимальная днем +8…+13 °С.

8 ноября, в воскресенье, ночью +2…+8 °С, в середине дня +6…+12 °С. Такой температурный режим соответствует середине октября.

А вот на следующей неделе ситуация в атмосфере начнет меняться благодаря холодному скандинавскому антициклону, который держит путь на нашу страну. Температура с каждым днем будет понижаться и постепенно приблизится к привычным показателям ноября.

9 ноября, в понедельник, облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью 0…+6 °С, при прояснениях по северо-востоку страны −1…−3 °С, максимальная днем от +2 °С по северо-востоку до +10 °С по юго-западу.

10 ноября, во вторник, облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4 °С, максимальная днем +3…+9 °С.

11−12 ноября, в среду и четверг — переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −4…+3 °С, при прояснениях до -6 °С, максимальная днем +2…+9 °С.