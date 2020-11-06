В Жлобине задержали близнецов, которые забросали милицию камнями и тротуарной плиткой

Источник материала: Tut.by

Братьев-близнецов в Жлобине задержал ГУБОПиК при силовой поддержке ОМОН. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД.

Как заявили в милиции, во время акций протеста в Жлобине в августе 22-летние братья-близнецы забрасывали камнями и тротуарной плиткой милиционеров и их служебный транспорт. Они снимали это на видео, а потом выкладывали телеграм-каналах.

Парней задерживали 4 и 5 ноября в Жлобине сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН.

«Следователи дали правовую оценку близнецам и признали подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному ранее по фактам совершения групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряжённых с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций», — сообщили в МВД.

В ведомстве также отметили, что ранее братья были судимы за хулиганство, один из них является активным участником праворадикальной околофутбольной группировки.