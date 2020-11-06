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В Бресте парню дали год «химии» за то, что он сорвал государственный флаг
06.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте парень был осужден на год «химии» за надругательство над государственным флагом. Об этом
Брестчанина Илью Смольского судили по статье 370 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Надругательство над государственными символами), по которой в качестве максимального наказания предусмотрено ограничение свободы на срок до одного года. Именно его требовал для фигуранта дела государственный обвинитель, суд это требование удовлетворил — приговором стал один год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Инцидент, который рассматривался судом, произошел ночью 16 сентября у хореографической школы Бреста и попал на поле зрения камер видеонаблюдения. Парень в прыжке дернул за полотнище флага, который крепился к зданию — древко сломалось, а сам государственный символ упал на землю.
Илья Смольский полностью признал вину, а также говорил, что поступок совершил «по глупости» и «не хотел показать кощунственного отношения к флагу». Ранее местная милиция
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В Бресте молодой человек был осужден на год «химии» за надругательство над государственным флагом.
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