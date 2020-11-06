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В Бресте парню дали год «химии» за то, что он сорвал государственный флаг

06.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте парень был осужден на год «химии» за надругательство над государственным флагом. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»

Брестчанина Илью Смольского судили по статье 370 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Надругательство над государственными символами), по которой в качестве максимального наказания предусмотрено ограничение свободы на срок до одного года. Именно его требовал для фигуранта дела государственный обвинитель, суд это требование удовлетворил — приговором стал один год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Инцидент, который рассматривался судом, произошел ночью 16 сентября у хореографической школы Бреста и попал на поле зрения камер видеонаблюдения. Парень в прыжке дернул за полотнище флага, который крепился к зданию — древко сломалось, а сам государственный символ упал на землю.


Скриншот видеоролика УВД

Илья Смольский полностью признал вину, а также говорил, что поступок совершил «по глупости» и «не хотел показать кощунственного отношения к флагу». Ранее местная милиция сообщала, что молодой человек заявлял, что был нетрезв во время совершения преступления.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте молодой человек был осужден на год «химии» за надругательство над государственным флагом.
 
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