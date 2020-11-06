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По-прежнему тепло и немного дождя. Погода в Могилеве в выходные

06.11.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве в эти выходные будет все так же тепло по меркам ноября, а еще прогнозируют небольшой дождь. По предварительным данным pogoda.by, на следующей неделе похолодает.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 6 ноября, в Могилеве будет максимум +10°С, облачно, ближе к вечеру выглянет солнце. Будет ветрено.

В субботу прогнозируют +6…11°С и облачную погоду.

В воскресенье, 8 ноября, ожидается до +10°С и небольшое усиление ветра. Будет облачно, утром и днем возможен дождь.

В понедельник заметно похолодает: днем будет максимум +6°С. Ветер утихнет, но по-прежнему будет облачно.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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