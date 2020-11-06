Более 91 тысячи многодетных семей получили семейный капитал

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. На 1 ноября этого года в Беларуси для многодетных семей открыто 91 007 депозитных счетов по программе "Семейный капитал", сообщили в Минтруда.

Программа семейного капитала действует с 2015 года. Выплату имеют право получить многодетные семьи, в которых родился (был усыновлен) третий ребенок. Размер семейного капитала по программе 2015-2019 года назначался в размере 10 тысяч долларов. За это время общая сумма всех открытых депозитных счетов составила 822,08 миллиона долларов.

С 1 января этого года президент продлил программу "Семейного капитала" еще на 5 лет с некоторыми важными изменениями : выплаты стали в рублях (сейчас это 22,5 тысячи белорусских рублей), а использовать капитал можно досрочно.

По новой программе для многодетных семей за этот год уже открыто 8799 депозитных счетов на общую сумму 197,978 миллиона рублей. Досрочно захотели использовать начисления более 25,5 тысячи родителей.

"По состоянию на 1 ноября 2020 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 25 540 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 22 987 (90%), на получение образования – 1489 (6%), на получение медицинских услуг – 1064 заявления (4%)", – рассказали в ведомстве.

Читайте также: