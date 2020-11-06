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«Урегулировать прекращение образовательных отношений». Преподаватели БНТУ обратились к ректору

06.11.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Преподаватели БНТУ отправили ректору вуза Сергею Харитончику коллективное обращение. Процесс сбора подписей еще идет, но уже сейчас под документом стоят фамилии 102 сотрудников вуза. Они требуют урегулировать массовое досрочное прекращение образовательных отношений с 53 студентами БНТУ по инициативе университета, а также исключить в дальнейшем применение этой меры дисциплинарного взыскания «за выражение политической воли и мнения по общественно-политическим вопросам».


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В тексте документа преподаватели обратили внимание ректора на выдержки из Кодекса об образовании и Конституции Республики Беларусь, которые противоречат принятому университетом решению. К примеру, отчисление происходит, как правило, после повторного дисциплинарного взыскания. До 27 октября 2020 года у отчисленных таковых не было. Также подобные действия университета косвенно не позволяют реализовать студентам свои права на свободу мнений, убеждений и их свободное выражение.

По сведениям подписавшихся, большинство отчисленных студентов выполняли учебный план в полном объеме, имели высокую успеваемость, положительную характеристику.

Отчисление студентов БНТУ дневной формы получения образования сотрудники вуза называют необоснованным. «Считаем, что мера дисциплинарного взыскания не соразмерна совершенным дисциплинарным проступкам студентов и расценивается нами как политически мотивированный шаг за активную гражданскую позицию», — указано в обращении.

Среди подписавшихся есть доктор физико-математических наук и профессор кафедры высшей математики Анатолий Метельский, доктор технических наук и профессор кафедры технической физики Любовь Маркова, кандидат технических наук и завкафедрой «Геодезия и аэрокосмические геотехнологии» Ирина Рак.

Документ с 102 подписью, как сообщили сотрудники БНТУ, они отправили в ректорат 5 ноября.

 
 
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Преподаватели технического вуза возмущены отчислением более 50 студентов и просят восстановить их в университете.
 
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