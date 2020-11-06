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«Считаем отчисления и увольнения недопустимым». 150 сотрудников БГЭУ обратились к ректору

06.11.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Преподаватели и сотрудники БГЭУ написали открытое обращение к ректору. В нем они просят руководство вуза воздержаться от наказания студентов, преподавателей и сотрудников, которые выражают свою гражданскую позицию. На полдень пятницы документ подписало более 150 человек.


Авторы обращения считают, что отчисления и увольнения усиливают протестные настроения в вузе, ведут к эскалации конфликтов внутри университета и вскоре могут стать причиной массового ухода студентов и преподавателей.

— Все это неизбежно приведет к серьезным последствиям для имиджа университета внутри страны и на международной арене: к уменьшению количества поступающих граждан Беларуси и иностранных граждан, прекращению академических программ обмена, оттоку наиболее талантливых студентов на учебу за рубеж, — отмечают авторы письма.

Им, продолжают подписавшиеся, известно, что в БГЭУ готовятся документы на отчисления и увольнения. Причина — гражданская позиция студентов и преподавателей.

— Мы считаем это недопустимым, — сообщается в обращении.

В документе они требуют :

  • пересмотреть принятые решения об увольнении и отчислении с привлечением представителей студенческих и профессиональных союзов университета;
  • руководствоваться гуманистическими принципами, положенными в основу академического образования;
  • приступить к формированию в университете атмосферы взаимного уважения и партнерских отношений.

В случае отказа выполнять данные требования, преподаватели и сотрудники БГЭУ, оставляют за собой право законно добиваться отмены «незаконных приказов об увольнении и отчислении». А также обращаться с ходатайством в международные и республиканские организации. И в связи с «грубым попранием принципа академических свобод» настаивать на приостановлении членства вуза в этих организациях.

 
 
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Преподаватели и сотрудники БГЭУ написали открытое обращение к ректору. В нем они просят руководство вуза воздержаться от наказания студентов, преподавателей и...
 
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