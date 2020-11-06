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«Считаем отчисления и увольнения недопустимым». 150 сотрудников БГЭУ обратились к ректору
06.11.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Преподаватели и сотрудники БГЭУ написали открытое обращение к ректору. В нем они просят руководство вуза воздержаться от наказания студентов, преподавателей и сотрудников, которые выражают свою гражданскую позицию. На полдень пятницы документ
Авторы обращения считают, что отчисления и увольнения усиливают протестные настроения в вузе, ведут к эскалации конфликтов внутри университета и вскоре могут стать причиной массового ухода студентов и преподавателей.
— Все это неизбежно приведет к серьезным последствиям для имиджа университета внутри страны и на международной арене: к уменьшению количества поступающих граждан Беларуси и иностранных граждан, прекращению академических программ обмена, оттоку наиболее талантливых студентов на учебу за рубеж, — отмечают авторы письма.
Им, продолжают подписавшиеся, известно, что в БГЭУ готовятся документы на отчисления и увольнения. Причина — гражданская позиция студентов и преподавателей.
— Мы считаем это недопустимым, — сообщается в обращении.
В документе они требуют :
В случае отказа выполнять данные требования, преподаватели и сотрудники БГЭУ, оставляют за собой право законно добиваться отмены «незаконных приказов об увольнении и отчислении». А также обращаться с ходатайством в международные и республиканские организации. И в связи с «грубым попранием принципа академических свобод» настаивать на приостановлении членства вуза в этих организациях.
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Преподаватели и сотрудники БГЭУ написали открытое обращение к ректору. В нем они просят руководство вуза воздержаться от наказания студентов, преподавателей и...
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