|
Лукашенко открывает третью ветку метро
06.11.2020 13:13 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко открыл третью линию минского метрополитена от станции "Ковальская Слобода" до "Юбилейной площади". Об этом
"Сегодня у нас в стране обычный будничный день, но благодаря вам - праздничное настроение. Мы вводим в эксплуатацию первую очередь третьей линии метро, которая качественно изменит жизнь города - придаст ему больше динамики и комфорта", - сказал президент.
Он спустился на станцию и прошел через турникеты, используя свою личную именную карточку на 20 поездок, которую ему выдали сотрудники метрополитена.
Вместе с Лукашенко открывали третью ветку директор Минского метрополитена Владимир Сотников, генеральный директор "Минскметростроя" Леонид Стухальский, работники метро и строители.
Для пассажиров новые станции метро откроют свои двери 7 ноября в 12:30,
По словам главы государства, за электричеством - будущее транспорта, а особенно это актуально в связи с вводом в эксплуатацию БелАЭС.
"Чтобы уйти от зависимости от углеводородов, нам надо еще одну атомную станцию построить", - ответил Лукашенко, когда услышал, что в Беларуси некуда будет использовать атомную энергию.
Президент
Напомним, до этого президент спускался в метро в 2012 году на открытии
Летом прошлого года
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко принял участие в открытии третьей линии минского метро от станции "Ковальская Слобода" до "Юбилейной площади".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)