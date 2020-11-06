Лукашенко открывает третью ветку метро

Александр Лукашенко открыл третью линию минского метрополитена от станции "Ковальская Слобода" до "Юбилейной площади". Об этом сообщает БЕЛТА.

"Сегодня у нас в стране обычный будничный день, но благодаря вам - праздничное настроение. Мы вводим в эксплуатацию первую очередь третьей линии метро, которая качественно изменит жизнь города - придаст ему больше динамики и комфорта", - сказал президент.

Он спустился на станцию и прошел через турникеты, используя свою личную именную карточку на 20 поездок, которую ему выдали сотрудники метрополитена.

Вместе с Лукашенко открывали третью ветку директор Минского метрополитена Владимир Сотников, генеральный директор "Минскметростроя" Леонид Стухальский, работники метро и строители.

Для пассажиров новые станции метро откроют свои двери 7 ноября в 12:30, сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

По словам главы государства, за электричеством - будущее транспорта, а особенно это актуально в связи с вводом в эксплуатацию БелАЭС.

"Чтобы уйти от зависимости от углеводородов, нам надо еще одну атомную станцию построить", - ответил Лукашенко, когда услышал, что в Беларуси некуда будет использовать атомную энергию.

Президент отметил , что хорошо было бы построить метро на севере Минска, где будет возведен "умный город". Как ответил мэр города Владимир Кухарев, в 2023-2024 годах строительство развернется в микрорайоне Зеленый Луг.

Напомним, до этого президент спускался в метро в 2012 году на открытии трех станций: "Грушевка", "Михалова", "Петровщина"