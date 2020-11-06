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«В кафе забил фонтан!» В минском аэропорту случился небольшой потоп
06.11.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Национальном аэропорту Минск сегодня случился небольшой потоп. Вода била фонтаном из радиатора в одном из кафе в зоне вылета.
О происшествии сообщила читательница TUT.BY Анастасия. Девушка сегодня вылетала из Национального аэропорта Минск в Москву.
— Мы прошли регистрацию, досмотр, потом несколько человек отправились в кафе. Вдруг начала шуметь вода, рядом с окном из радиатора забил фонтан. У меня на столе лежали документы, билеты — облило. Вода струей потекла по полу, — рассказала пассажир.
TUT.BY обратился за комментарием по этой теме в пресс-службу аэропорта.
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В Национальном аэропорту Минск сегодня случился небольшой потоп. Вода била фонтаном из радиатора в одном из кафе в зоне вылета.
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