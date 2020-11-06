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«В кафе забил фонтан!» В минском аэропорту случился небольшой потоп

06.11.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Национальном аэропорту Минск сегодня случился небольшой потоп. Вода била фонтаном из радиатора в одном из кафе в зоне вылета.

О происшествии сообщила читательница TUT.BY Анастасия. Девушка сегодня вылетала из Национального аэропорта Минск в Москву.

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— Мы прошли регистрацию, досмотр, потом несколько человек отправились в кафе. Вдруг начала шуметь вода, рядом с окном из радиатора забил фонтан. У меня на столе лежали документы, билеты — облило. Вода струей потекла по полу, — рассказала пассажир.

TUT.BY обратился за комментарием по этой теме в пресс-службу аэропорта.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В Национальном аэропорту Минск сегодня случился небольшой потоп. Вода била фонтаном из радиатора в одном из кафе в зоне вылета.
 
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