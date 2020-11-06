Товарищества домов с «Площади Перемен», похоже, отбились от штрафов МЧС и санстанции. Но радоваться не спешат

Источник материала: Tut.by

Товариществам собственников домов на Сморговском тракте, 3, и на Червякова, 62 (где находится популярная «Площадь перемен»), осенью выписали огромные штрафы санстанция и МЧС. На днях прокуратура предписала вернуть РОЧС сумму на счет ТС, а в суде Центрального района закрыли заседание по другому штрафу. Но в товариществе не спешат радоваться и не называют это победой.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как нам стало известно, недавно в суде Центрального района рассматривали дело по штрафам от санстанции двух ТС — домов на Сморговском тракте, 3, и Червякова, 62. Постановление, которое вынес главный государственный врач, отменили, но дело не остановили, а отправили на новое рассмотрение из-за того, что центром гигиены и эпидемиологии не были представлены все необходимые материалы по делу, исходя из которых суд мог усмотреть виновность или невиновность ТС. Сумма штрафа, о котором шла речь в протоколе, — 250 базовых (5400 рублей).

Жители домов новости радоваться не спешат — на этой неделе центр гигиены и эпидемиологии снова составили идентичный протокол, но материалы дела для суда дополнили необходимой документацией. Нового судебного заседания еще не было.

Также после жалобы ТС дома на Червякова, 62, в прокуратуру Минска РОЧС получило предписание вернуть товариществу собственников 164 рубля и 2 копейки, которые РОЧС выставило товариществу после выезда бригады для устранения нарушения пожарной безопасности и снятия бело-красно-белого флага. Дело в том, что РОЧС указали неверный адрес выезда бригады.