Урбанисты расскажут, как улучшить свои дворы. Первая онлайн-лекция уже сегодня вечером

Источник материала: Tut.by

Урбанисты вдохновились активностью минчан и придумали провести цикл лекций. На них людям расскажут, как решать проблемы своих дворов и улучшать их, а еще расскажут об удачных примерах от соседских сообществ в Беларуси и не только. Лекции будут проходить онлайн, первая уже сегодня.



Соседский День города в Осмоловке осенью 2020-го. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Цикл лекций для соседей проводит Минская урбанистическая платформа. Первая состоится уже сегодня вечером, ее тема такая: «Чего могут добиться соседские сообщества? Зарубежный опыт». Расскажет о своем опыте модератор киевского соседского сообщества «Подоляночка» Павло Калюк.

Вот ссылка на первую лекцию, сегодня, время — 20.00. Лекции будут проходить каждую неделю по пятницам.

— В начале года мы обсуждали с командой, что хотим сделать мероприятие для массовой аудитории про любовь к городу. Но 2020 год совсем изменил повестку: как в мыслях людей, так и в инфополе вообще. Все офлайн-ивенты пришлось отменить, — рассказывает директор и координатор проектов Минской урбанистической платформы Лизавета Шалай. — Потом люди стали объединяться в чаты, знакомиться, обсуждать проблемы и пути их решения. Некоторые соседи обратились к нам за помощью с запросом «Помогите нам, пожалуйста, хотим сделать двор удобным для всех, но не знаем как». Это очень интересно, но мы поняли, что не сможем помочь всем просто физически. Просто даже чатов по Беларуси около тысячи, если я не ошибаюсь, а сколько в них дворов…

Поэтому урбанисты и решили делать онлайн-лекции. Лизавета отмечает, что смотреть их можно компанией или целым двором.

— Надеемся, что этот формат будет полезным и замотивирует горожан делать что-то вместе для улучшения дворовой инфраструктуры.

Лизавета Шалай добавляет, что всего за несколько месяцев благодаря дворовой активности произошел быстрый скачок в развитии сообществ. Минчане сдружились, вышли за пределы квартир, а теперь «дворовые сообщества уже готовы к стратегическим изменениям в пространстве вокруг себя».

— И еще эта активность зародила в людях чувство ответственности и решительность. Не ждать решения от кого-то другого, а нужно решать вопрос самостоятельно. Кейсы про помощь медикам во время первой волны «короны» и с развозом воды после загрязнения водопровода тоже относятся к этому, — отмечает урбанист.

Урбанисты проводили опрос среди горожан, какие темы им интересны для лекций. Было много предложений, из них выбрали самое востребованное.

Участвовать в онлайн-конференциях могут до 500 человек. Выпуски планируют публиковать и в записи. Объявления о встречах будут публиковать в соцсетях Минской урбанистической платформы: в телеграм-канале , в инстаграме , фейсбуке и «ВКонтакте ».

Темы, которые предложили читателям. Часть из них попадет в лекционный блок Дворовое благоустройство. С кем и как договариваться об изменениях в вашем дворе? Дворовое благоустройство. Как спроектировать двор с точки зрения архитектуры? Чего может достичь дворовый активизм? Примеры других стран Самоуправление во дворах. Что могут КОТОСы? Азы урбанистики. Как работает город, микрорайон и квартал? Как создать сообщество, улучшая двор? Коммуникации во дворе. Как продуктивно общаться с соседями и модерировать чат? Что такое низовая городская инициатива? Основы демократических процессов или зачем нужны локальные сообщества в обычное время? Уровни доверия в городе раньше и сейчас. Почему появились дворовые сообщества?