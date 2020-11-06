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В Могилеве ввели масочный режим. Где ходить в масках обязательно

06.11.2020 13:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевский горисполком ввел масочный режим на территории областного центра. Об этом сообщается на сайте администрации города. Даем список мест, где носить маски обязательно.


Фото: Reuters

Решение о вводе масочного режима в Могилеве горисполком принял 4 ноября. По нему, со следующего за этим дня, т.е. с 5 ноября, обязательными является использование защитных масок на следующих объектах:

  • в магазинах, торговых центрах;
  • в общественном транспорте;
  • в объектах общественного питания (за исключением времени непосредственного приема пищи);
  • в аптеках;
  • в учреждениях здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, культуры;
  • в спортивных объектах;
  • в административных зданиях;
  • в отделениях банков, связи, почты
  • и прочих объектах, где затруднительно или невозможно обеспечить социальное дистанцирование.

 
Теги: Могилев
 
 
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Решение о вводе особого режима принял горисполком.
 
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