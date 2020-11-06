В Могилеве ввели масочный режим. Где ходить в масках обязательно

Источник материала: Tut.by

Могилевский горисполком ввел масочный режим на территории областного центра. Об этом сообщается на сайте администрации города. Даем список мест, где носить маски обязательно.



Фото: Reuters

Решение о вводе масочного режима в Могилеве горисполком принял 4 ноября. По нему, со следующего за этим дня, т.е. с 5 ноября, обязательными является использование защитных масок на следующих объектах:

в магазинах, торговых центрах;

в общественном транспорте;

в объектах общественного питания (за исключением времени непосредственного приема пищи);

в аптеках;

в учреждениях здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, культуры;

в спортивных объектах;

в административных зданиях;

в отделениях банков, связи, почты

и прочих объектах, где затруднительно или невозможно обеспечить социальное дистанцирование.