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В Могилеве ввели масочный режим. Где ходить в масках обязательно
06.11.2020 13:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилевский горисполком ввел масочный режим на территории областного центра. Об этом
Решение о вводе масочного режима в Могилеве горисполком принял 4 ноября. По нему, со следующего за этим дня, т.е. с 5 ноября, обязательными является использование защитных масок на следующих объектах:
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Решение о вводе особого режима принял горисполком.
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