Литовские пограничники задержали 19 чеченцев, которое нелегально пытались попасть в страну из Беларуси

Источник материала: Tut.by

На границе с Беларусью литовскими пограничниками были задержаны 19 чеченцев, которые пытались попасть в Евросоюз. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.



Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

Литовские пограничники 4 ноября задержали нарушителей в Шальчининкайском районе на границе с Беларусью. Ими оказались пятеро мужчин, четыре женщины и десять несовершеннолетних детей. Ни у кого из задержанных не оказалось каких-либо удостоверяющих личность документов, а сами они назвались гражданами России чеченской национальности.

Позже их личности установили, а сами чеченцы подали письменные заявления о предоставлении убежища в Литве. Пока их будут проверять на COVID-19, их заявления рассматривает литовский Департамент по миграции.