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Литовские пограничники задержали 19 чеченцев, которое нелегально пытались попасть в страну из Беларуси
06.11.2020 14:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На границе с Беларусью литовскими пограничниками были задержаны 19 чеченцев, которые пытались попасть в Евросоюз. Об этом
Литовские пограничники 4 ноября задержали нарушителей в Шальчининкайском районе на границе с Беларусью. Ими оказались пятеро мужчин, четыре женщины и десять несовершеннолетних детей. Ни у кого из задержанных не оказалось каких-либо удостоверяющих личность документов, а сами они назвались гражданами России чеченской национальности.
Позже их личности установили, а сами чеченцы подали письменные заявления о предоставлении убежища в Литве. Пока их будут проверять на COVID-19, их заявления рассматривает литовский Департамент по миграции.
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Литовские пограничники задержали 19 чеченцев, которое нелегально пытались попасть в страну из Беларуси
На границе с Беларусью литовскими пограничниками были задержаны 19 чеченцев, в том числе несовершеннолетних, которые пытались попасть в Литву.
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