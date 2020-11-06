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«Хотите жить - бегите, иначе все сгорите». В Гомеле будут судить мужчину, который поджег свой дом вместе с родными

06.11.2020 14:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле пьяный мужчина умышленно устроил пожар в своем собственном доме, где находились его родственники. Теперь его будут судить за поджог. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.


Кадр из видео пресс-службы МВД Беларуси

Инцидент произошел еще в апреле этого года. В субботу накануне Пасхи, 18 апреля, семейная пара устроила застолье, в котором участвовали также отец хозяина дома и его свояченица. Женщина осталась испечь пасхальные куличи, в то время как все остальные ушли спать. Ночью на кухню пришел хозяин, включил газовые конфорки, накрыл металлической крышкой плиту, а затем ножом перерезал газовый шланг. Он обратился к сестре своей жены: «Хотите жить — бегите, иначе все сгорите». Она разбудила всех в доме, и люди сумели выбраться. Хозяин, который тем временем поднес спичку к газовой струе, остался на кухне, которая горела открытым огнем.

Позже к дому приехали медики, пожарные и милиция. Мужчину, который и устроил поджог, нашли в погребе с ожогами. Поначалу от него ничего не смогли добиться, а затем он рассказал, что именно произошло. По его словам, семейное застолье в этот вечер не обошлось без алкоголя, а он к тому моменту давно не употреблял. Выпил он в этот вечер около двух бутылок водки, после чего в сознании наступил провал. Пришел в себя он уже тогда, когда на кухне полыхало пламя. Хозяин дома выпрыгнул в окно и забрался в погреб.

Мужчина получил ожоги лица, ног и рук, спины, ягодиц различных степеней — всего около 17% поверхности тела. Также у него были обожжены дыхательные пути. Причиненный пожаром ущерб оценили в 10 тысяч рублей. Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, но на него составлялся административный протокол за нарушение правил пожарной безопасности.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за умышленный поджог.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле пьяный мужчина умышленно вызвал пожар в своем собственном доме, где находились его родственники. Теперь его будут судить за поджог.
 
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