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Среди задержанных в центре Минска женщин — журналистка Onliner Евгения Штейн
06.11.2020 14:39 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 6 ноября. Среди задержанных сегодня в центре Минска женщин — журналистка Onliner Евгения Штейн, сообщает этот интернет-ресурс.
6 ноября в Минске планировался женский марш в поддержку Нины Багинской, у которой накануне силовики провели обыск. Демонстрация планировалась от улицы Пулихова до улицы Якуба Коласа, где живет Багинская, но силовики не дали участницам акции собраться.
К моменту начала марша на Пулихова, в районе стадиона "Динамо", и в прилегающих дворах собралось много силовиков. Они подходили к небольшим группам женщин, после короткого разговора задерживали нескольких и уводили в микроавтобусы. Задержано как минимум десять человек.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 6 ноября. Среди задержанных сегодня в центре Минска женщин — журналистка Onliner Евгения Штейн, сообщает этот интернет-ресурс. 6 ноября в Минске планировался...
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