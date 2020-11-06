ГТК запустил базу данных по запретам и ограничениям в отношении товаров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Белорусская таможня одной из первых на территории ЕАЭС разработала и внедрила базу данных по определению запретов и ограничений в отношении товаров, об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК).

"На едином интернет-портале таможенных органов начала функционировать база данных "Запреты и ограничения". Данный ресурс содержит сведения открытого доступа, определяющие необходимость подтверждения соблюдения запретов и ограничений в отношении товаров", - рассказали в ГТК.

Функционал этой базы позволяет по коду товара определить, какие запреты и ограничения касаются товаров под данным кодом, а также какие документы требуются для подтверждения соблюдения запретов и ограничений.

"База содержит единые меры нетарифного регулирования, меры технического регулирования, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, меры экспортного контроля", - пояснили в таможне.

Чтобы выяснить, есть ли какие-либо запреты и ограничения на определенный товар, нужно в поисковике ввести код товарной накладной ВЭД перемещаемого товара, направление перемещения товара (ввоз или вывоз), а также вид контроля из предлагаемого перечня.

При этом необходимо учитывать, что база данных по определению запретов и ограничений в отношении товаров носит справочный характер.

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