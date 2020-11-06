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Воду покрасят в зеленый цвет в двух районах Минска - узнали, зачем
06.11.2020 15:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя – Sputnik. В Советском и Первомайском районах в ближайшие несколько месяцев сетевую воду окрасят в светло-зеленый цвет, сообщают Минские тепловые сети.
© Sputnik / Евгений Одиноков
С 9 ноября по 30 апреля 2021 года в зоне теплоснабжения котельной "Кедышко", к которой как раз и относятся улицы двух районов, в воду добавят специальный краситель – флуоресцеин. Это помогает оперативно выявить утечку теплоносителя и неплотность водонагревателя, а также необходимо для экономии топлива и снижения затрат на производство и транспорт тепловой энергии.
А это не опасно?
Применение красителя разрешено органами санэпиднадзора, дозировка его строго регламентирована гигиеническими требованиями, а сам краситель не опасен для здоровья и жизни человека.
Если вы обнаружили утечку воды светло-зеленого цвета, заметили где-то такие же лужу или горячая вода у вас стала светло-зеленого оттенка, позвоните диспетчерскую службу Минских тепловых сетей по телефонам: 218-27-52; 298-27-27; 298-27-37.
Полный список адресов, где будут перекрашивать воду, смотрите
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С 9 ноября по 30 апреля в батареях жителей двух районов столицы вода будет окрашена специальным красителем - флуоресцеином.
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