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С начала протестов в Гродненской области 19 милиционеров уволились из-за личной позиции

06.11.2020 15:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненской области из милиции по политическим мотивам ушли 19 сотрудников. Об этом заявил начальник УВД Гродненского облисполкома генерал-майор милиции Вадим Синявский в интервью ведомственной газете «На страже».


Начальник областной милиции рассказал, что в целом ситуация с нехваткой кадров в регионе улучшается, а также сообщил о сотрудниках милиции, уволившихся по политическим мотивам.

— В начале года некомплект в милиции области составлял 11,1 процента. Сегодня это 9,3 процента. Можно, в общем, и закончить — цифры красноречивы. Но если говорить конкретно, то у нас были 19 человек, которые из-за своих взглядов не согласились выполнять поставленные задачи и решили уволиться. Я объявил личному составу: если кто-то по каким-то причинам не хочет продолжать службу — подавайте рапорт, а завтра будет приказ об увольнении по соглашению сторон. Но напомнил: если человек получил выплату при заключении контракта, то обязан вернуть деньги. И вот какой увидел результат: коллектив очень сплотился, сотрудники стали еще увереннее друг в друге.

Вадим Синявский также рассказал, что в разгар протестов общался с бастовавшими сотрудниками предприятия «Химволокно» и принес тогда извинения людям, которые могли необоснованно пострадать.

— В то же время четко обозначил: тот, кто принимал активное участие в массовых беспорядках, даже если получил повреждения, будет привлечен к ответственности.

По словам генерала, один из заводчан заявил ему, что пострадал его несовершеннолетний ребенок, и по этому факту сейчас проводится проверка.

На вопрос о своем личном отношении к происходящим в стране событиям, Синявский ответил, что гордится президентом страны, руководством МВД и своим коллективом, а также отметил, что, выполняя свой служебный долг, они «не позволили разрушить страну».

— Сейчас наступает уже другой этап — работа над ошибками. Причем для всех — от представителей власти до простых граждан. Необходимо здраво осмыслить произошедшее, оценить ситуацию без оглядки на фейки. И милиция должна сделать то же самое, — отметил глава областной милиции.

 
 
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Об увольнениях сотрудников областной милиции из-за своей позиции заявил начальник УВД Гродненского облисполкома генерал-майор милиции Вадим Синявский в интервью...
 
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