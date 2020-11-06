В Минском районе спасатели нашли пропавшую в лесу женщину, у которой случился инсульт

Источник материала: Tut.by

В Минском районе спасателям удалось найти заблудившуюся в лесу женщину, у которой случился инсульт. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.



Фото: пресс-служба МЧС Беларуси

В четверг, 5 ноября, в Минском районе начались поиски пропавшей накануне 54-летней женщины. Ее искали рядом с деревней Козельщина: местная жительница пошла через лес в магазин, но обратно так и не вернулась.

В итоге почти через сутки после исчезновения с помощью поисковой собаки пропавшую женщину удалось найти примерно в пяти километрах от деревни в лесном массиве. Она была жива, однако ей требовалась незамедлительная медицинская помощь: у нее произошел инсульт, после осмотра ее госпитализировали.

Всего в спасательной операции участвовало 18 человек — сотрудников МЧС, милиции, лесничества. Для поиска они использовали квадроциклы, а также просматривали местность с помощью дрона.