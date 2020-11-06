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В Минском районе спасатели нашли пропавшую в лесу женщину, у которой случился инсульт
06.11.2020 15:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минском районе спасателям удалось найти заблудившуюся в лесу женщину, у которой случился инсульт. Об этом
В четверг, 5 ноября, в Минском районе начались поиски пропавшей накануне 54-летней женщины. Ее искали рядом с деревней Козельщина: местная жительница пошла через лес в магазин, но обратно так и не вернулась.
В итоге почти через сутки после исчезновения с помощью поисковой собаки пропавшую женщину удалось найти примерно в пяти километрах от деревни в лесном массиве. Она была жива, однако ей требовалась незамедлительная медицинская помощь: у нее произошел инсульт, после осмотра ее госпитализировали.
Всего в спасательной операции участвовало 18 человек — сотрудников МЧС, милиции, лесничества. Для поиска они использовали квадроциклы, а также просматривали местность с помощью дрона.
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Женщину искали почти сутки, а помогла ее обнаружить служебная собака.
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