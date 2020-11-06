Реаниматологу, у которого сгорела квартира, дали 675 рублей штрафа. Семье помогли незнакомые люди

Источник материала: Tut.by

Анестезиологу-реаниматологу РНПЦ «Кардиология» Евгению Полойко, у которого сгорела квартира, дали 25 базовых величин штрафа за участие в цепи солидарности медиков. Тем временем абсолютно незнакомые люди не оставили семью после пожара в беде: нашли им квартиру, обеспечили детей одеждой и обувью, привозят домашние компоты и варенья.



Фото: личный архив семьи Полойко

— Люди очень сильно помогают. Полностью обеспечили одеждой и обувью детей, приносят продукты. Сегодня женщина привезла мешок картошки, яблоки домашние. Все, что только можно, несут. Нам нашли двухкомнатную квартиру возле метро, чтобы пожить, пока в нашей будет ремонт. Завтра планируем переехать. Сейчас звонят люди, у которых есть грузовые машины, предлагают помочь с переездом. Звонили производители мебели, люди, которые занимаются стройматериалами, строители и пообещали помочь, — рассказывает Юлия, жена Евгения. — Мы сейчас делаем уборку в квартире после пожара. И приехал мужчина, привез банку компота, варенья, печенье детям, а его жена испекла шарлотку. Люди звонят постоянно, звонят даже белорусы, которые живут за границей. Это просто нереальное чувство, когда абсолютно чужие люди так помогают.



Квартира после пожара. Фото: телеграм-канал nroza_minsk

В двухкомнатной квартире, где жила семья медика, детская комната сгорела полностью (в семье воспитывают двоих сыновей — 5 и 13 лет). Шкаф с одеждой тоже сгорел. Осталась только одежда, которая уцелела во второй комнате, но ее сейчас нужно после пожара привести в порядок — с этим семье тоже пообещали помочь неравнодушные люди.

Сколько денег уже перевели на благотворительный счет в связи с пожаром, семья еще не проверяла.

Вчера, 5 ноября, у анестезиолога-реаниматолога Евгения Полойко был суд по ч.1. ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за цепь солидарности 27 октября, ему дали 25 базовых величин штрафа. Его коллег, которых также задержали в цепи, тоже осудили. Медики 27 октября утром, до работы, стояли в цепи солидарности на проспекте Дзержинского.

В тот день задержали 11 медиков из РНПЦ «Кардиология» и 4-й городской клинической больницы Минска, к полудню всех задержанных отпустили с протоколами по ч. 1 ст. 23.34 КоАП.

В итоге суд Московского района Минска всех признал виновными и дал от 25 до 30 базовых величин штрафа. Об этом TUT.BY сообщили коллеги медиков.

Заведующему рентгеноперационной РНПЦ «Кардиология» Олегу Полонецкому дали 25 базовых штрафа. Кардиохирургу РНПЦ Владимиру Андрущуку тоже 25 базовых штрафа, заведующей отделением компьютерной томографии Ирине Гайдель — 30 базовых штрафа, рентгенэндоваскулярному хирургу Максиму Цыбульскому — 25 базовых штрафа, анестезиологам-реаниматологам Андрею Бурому, Дмитрию Чуклаю — по 25 базовых штрафа. Медсестры РНПЦ «Кардиология» тоже получили штрафы: Екатерина Жуковец — 30 базовых, Елена Чайковская — 25 базовых, Татьяна Анисович — 25 базовых.

Анестезиологу-реаниматологу 4-й городской клинической больницы Александру Филиппову дали 30 базовых штрафа.

Сегодня 25 базовых — это 675 рублей, 30 базовых — 810 рублей.