В Беларуси работает платформа «Профсоюз онлайн»

Платформа «Профсоюз онлайн», созданная при поддержке Координационного совета, работает в стране чуть больше месяца и помогает объединиться независимым профсоюзам Беларуси.

На данный момент создаются 25 первичных профсоюзных организаций, в которые вступают врачи, работники сферы культуры, IT, предприятий, строительных организаций, студенты и другие.

Как присоединиться

Нужно заполнить форму на сайте blrs.online или отправить сообщение чат-боту в Telegram @BlrsOnlineBot . А все остальное сделают волонтеры компании – приедут в любое удобное место в любое время и помогут заполнить заявление на вступление в независимый профсоюз.

Заявка может быть как индивидуальная, так коллективная (5 и более человек) или индивидуальная с сотрудничеством (подающий заявку готов привлечь в профсоюз своих коллег).

Тем, кто хочет создать профсоюз у себя на предприятии, в компании, в организации — волонтеры помогают найти и привлечь единомышленников. Предлагают пошаговый алгоритм, шаблоны заявлений, агитки и ответы на часто задаваемые вопросы.

Если подается коллективная заявка, волонтеры сразу же перенаправляют в профсоюзы.

«Мы помогаем людям вступить в независимый профсоюз или создать организацию независимого профсоюза у себя на местах, то есть люди, подавшие заявку на платформе «Профсоюз онлайн» становятся членами официально зарегистрированных в Беларуси независимых профсоюзов: Белорусский независимый профсоюз (БНП), Свободный профсоюз Белорусский (СПБ), Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), Свободный профсоюз металлистов», - объясняет Марина Воробей, основатель платформы «Профсоюз онлайн».

Медики, благодаря проекту, уже создали свою Минскую городскую первичную профсоюзную организацию сотрудников здравоохранения СПБ « Белые халаты ».

«Получается, что мы не просто собираем и перенаправляем заявки — мы сопровождаем людей. Даже тех, кто желает самостоятельно вступить в профсоюз, сделать это через платформу «Профсоюз онлайн» гораздо удобнее, чем самому определять, в какой из независимых профсоюзов податься. Вступайте, чтобы менять страну! И делайте это в рамках закона», — комментирует Воробей.

По словам Геннадия Быкова, заместителя председателя Свободного профсоюза Белорусского, на сегодня официальная Федерация профсоюзов Беларуси – один из главных фальсификаторов выборов. Председатель профсоюза – это бывший руководитель предвыборного штаба Александра Лукашенко.

В увольнениях и давлении, которые начались на предприятиях, участвует в том числе и ФПБ. К тому же, ежемесячно ФПБ только со взносов своих членов получает около 20 миллионов долларов. Соответственно, выход из этой структуры – это не только давление на руководителей предприятий, но и общий финансовый вред режиму, комментирует rada.vision.

Виталий Римашевский, член Координационного Совета, отметил, что КС не оставит без внимания ни одного случая репрессий, в том числе и давления на работников любых сфер, а также на школьников и студентов. Поэтому рабочая группа Координационного совета призывает всех обращаться по всем вопросам давления, выхода из государственных профсоюзов и вступления в независимые профсоюзы.