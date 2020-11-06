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В Беларуси работает платформа «Профсоюз онлайн»
06.11.2020 17:33 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Платформа «Профсоюз онлайн», созданная при поддержке Координационного совета, работает в стране чуть больше месяца и помогает объединиться независимым профсоюзам Беларуси.
На данный момент создаются 25 первичных профсоюзных организаций, в которые вступают врачи, работники сферы культуры, IT, предприятий, строительных организаций, студенты и другие.
Как присоединиться
Нужно заполнить форму на сайте
Заявка может быть как индивидуальная, так коллективная (5 и более человек) или индивидуальная с сотрудничеством (подающий заявку готов привлечь в профсоюз своих коллег).
Тем, кто хочет создать профсоюз у себя на предприятии, в компании, в организации — волонтеры помогают найти и привлечь единомышленников. Предлагают пошаговый алгоритм, шаблоны заявлений, агитки и ответы на часто задаваемые вопросы.
Если подается коллективная заявка, волонтеры сразу же перенаправляют в профсоюзы.
Медики, благодаря проекту, уже создали свою Минскую городскую первичную профсоюзную организацию сотрудников здравоохранения СПБ «
По словам Геннадия Быкова, заместителя председателя Свободного профсоюза Белорусского, на сегодня официальная Федерация профсоюзов Беларуси – один из главных фальсификаторов выборов. Председатель профсоюза – это бывший руководитель предвыборного штаба Александра Лукашенко.
В увольнениях и давлении, которые начались на предприятиях, участвует в том числе и ФПБ. К тому же, ежемесячно ФПБ только со взносов своих членов получает около 20 миллионов долларов. Соответственно, выход из этой структуры – это не только давление на руководителей предприятий, но и общий финансовый вред режиму,
Виталий Римашевский, член Координационного Совета, отметил, что КС не оставит без внимания ни одного случая репрессий, в том числе и давления на работников любых сфер, а также на школьников и студентов. Поэтому рабочая группа Координационного совета призывает всех обращаться по всем вопросам давления, выхода из государственных профсоюзов и вступления в независимые профсоюзы.
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Платформа «Профсоюз онлайн», созданная при поддержке Координационного совета, работает в стране чуть больше месяца и помогает объединиться независимым...
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