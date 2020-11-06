Первый замминистра МВД посетил МГЛУ: «не изнасилованная, а профессиональная проститутка»

Первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич и пресс-секретарь МВД Бедаруси Ольга Чемоданова приехали в МГЛУ, чтобы пообщаться со студентами. Учащиеся сами начали уходить во время монолога Казакевича. Об этом сообщают телеграм-каналы « Студэцкая думка » и « МГЛУ за свободу ».

На встрече с представителем МВД присутствовали около 30 студентов. В другой аудитории ректор МГЛУ проводил встречу с 79 преподавателями и сотрудниками университета, которые подписали обращение к ректору с требованием восстановить уволенных преподавателей и отчисленных студентов.

Президент выбран законно

Говоря о прошедших президентских выборах, Казакевич заявил: «Я сознательно уйду от ответа, насколько выборы были прозрачными или наоборот. Выборы прошли. И глава государства избран и, поверьте мне, выбран законно».

«После выборов у нас началась уличная война. И невозможно прекратить массовые беспорядки без насилия», — заявил представитель МВД.

Как завил чиновник, каждый участник митингов «должен понимать, что будут применены все законно предоставленные методы (а у нас их много), чтобы пресечь его противоправные действия».

Изнасилования

В ответ на вопрос об изнасиловании мужчин заместитель главы МВД сказал: «Согласно законодательству РБ, мужчину нельзя изнасиловать».

Зал в ответ на эту фразу рассмеялся.

«Ни один факт изнасилования ни мужчин, ни женщин не был доказан», — ответил замминистра на вопрос об изнасилованиях на Окрестина.

Как пишет «Студэнцкая думка», представитель МВД показал студентам видео, «называя женщину, которая рассказала об изнасиловании, профессиональной проституткой».

Студентами руководят извне

Прокомментировал Казакевич ситуацию с телеграм-каналами.

«Вам не кажется, что такими призывами нами пытаются руководить извне?» — спросил он студентов.

Замминистра отметил, что организаторы «сами на марши-то не ходят. Их главная задача — организовать толпу: флагоносцы, барабанщики и т.д.».

О гибели мирного демонстранта Александра Тарайковского

«Я не буду говорить о его личности, хотя и знаю много. Смерть — это всегда трагедия. Неэтично комментировать это, запомните, и через пару лет вы меня поймёте. В данный момент следствием проводятся экспертизы, чтобы установить произошедшее. Наберитесь терпения, мы всё узнаем в скором будущем», - заявил Казакевич.

Отношение Казакевича к БЧБ флагу

Замминистра ответил на вопрос об его отношении к бело-красно-белому влагу.

«Для меня есть официальная символика, а есть официально не зарегистрированная», - сообщил он.

Студенты уточнили, задержат ли их, если они несут по улице любой другой (неофициальный) флаг. Казакевич ответил: «Флагом вы себя обозначаете. А задержат вас за правонарушение, которое вы совершаете».

О задержании студентов МГЛУ 4 сентября

4 сентября люди в черной форме ворвались в холл вуза, хватали студентов с применением грубой силы, заламывали им руки, выводили и выносили их из университета в микроавтобусы без номеров.

«БЧБ-флаги были? Были. Транспаранты были? Были. Значит, у вас в университете проводилось несанкционированное мероприятие. Сотрудники милиции предупреждали собравшихся и применили все законные способы для восстановления нарушенного порядка», — заявил Казакевич.