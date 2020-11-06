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В Жабинке парню, который бросил «коктейль Молотова» в машину милиции, дали 2,5 года «домашней химии»

06.11.2020 18:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жабинке 17-летнего подростка приговорили к 2,5 года «домашней химии» за то, что в августе он бросил «коктейль Молотова» в припаркованный милицейский автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Брестского областного суда.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

По материалам дела, 17-летний подросток 11 августа нашел бутылку с горючей смесью в городском парке Жабинки. Парень взял с собой находку и пошел к центральной площади, а затем бросил «коктейль Молотова» в стоявшую там милицейскую машину — бутылка разбилась рядом с авто, вспыхнуло пламя. Парень обвинялся по ч. 1 ст. 295−3 (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ), а также ст. 364 (Угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.

Подросток полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и до суда написал явку с повинной. В итоге он был приговорен к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее в милиции рассказали о том, что «коктейль Молотова» сделал 15-летний друг обвиняемого, а также сообщили, что из-за возгорания была повреждена обшивка служебного автомобиля.

 
 
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В Жабинке 17-летнего подростка приговорили к 2,5 годам «домашней химии» за то, что в августе он бросил коктейль Молотова в припаркованный милицейский автомобиль.
 
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