|
В Жабинке парню, который бросил «коктейль Молотова» в машину милиции, дали 2,5 года «домашней химии»
06.11.2020 18:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Жабинке 17-летнего подростка приговорили к 2,5 года «домашней химии» за то, что в августе он бросил «коктейль Молотова» в припаркованный милицейский автомобиль. Об этом
По материалам дела, 17-летний подросток 11 августа нашел бутылку с горючей смесью в городском парке Жабинки. Парень взял с собой находку и пошел к центральной площади, а затем бросил «коктейль Молотова» в стоявшую там милицейскую машину — бутылка разбилась рядом с авто, вспыхнуло пламя. Парень обвинялся по ч. 1 ст. 295−3 (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ), а также ст. 364 (Угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.
Подросток полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и до суда написал явку с повинной. В итоге он был приговорен к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее в милиции
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Жабинке парню, который бросил «коктейль Молотова» в машину милиции, дали 2,5 года «домашней химии»
В Жабинке 17-летнего подростка приговорили к 2,5 годам «домашней химии» за то, что в августе он бросил коктейль Молотова в припаркованный милицейский автомобиль.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)