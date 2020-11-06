На обсуждение вынесли список зеленых территорий, которые будут защищать и не станут застраивать в Могилеве

Источник материала: Tut.by

В Могилеве в специальный список внесены более 220 зеленых территорий общего пользования. Они в дальнейшем будут защищены, в том числе от застройки. Обсуждение этого списка зеленых зон уже началось и продлится до 3 декабря, сообщается на сайте горисполкома.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

«Схему озелененных территорий общего пользования города Могилева» создали специалисты «Белниипградостроительства», причем начали работу в феврале.

Задачи проекта — обследовать озелененные территории общего пользования и составить их список. Рассчитать, достаточно ли зеленых зон в городе с учетом населения и перспектив его изменения. Составить план зеленых территорий и установить градостроительный регламент их использования, в том числе ограничения.

В документ должны быть включены парки, скверы, бульвары, лес и другие озелененные участки, которые по размеру больше 0,03 га и которые находятся на городских землях общего пользования. Все, что не войдет в список, не будет защищено законом о растительном мире, который в том числе запрещает застройку любых зеленых зон, если их площадь больше 0,03 га.

Данные о зеленых территориях собирали в том числе с участием могилевчан. В анкетировании приняли участие 696 человек, и 73,3% из них не считают Могилев зеленым городом. А 86,5% опрошенных любят посещать парки и скверы и стараются это делать регулярно.

Самые популярные в Могилеве парки — Печерский лесопарк и Подниколье. В топе фаворитов для прогулок — и Любужский лесопарк, а также набережные рек Дубровенка и Днепр, парк культуры и отдыха им. Горького.

По идее разработчиков, на основе схемы в дальнейшем нужно разрабатывать план по благоустройству и развитию парков и зеленых зон. Также следует выделить территории районного значения, обустроить систему парков в поймах рек, особенно в районе Заднепровье, микрорайоне Фатина.

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