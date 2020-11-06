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В Рогачеве возбуждено уголовное дело за оскорбление в телеграм-канале начальника РОВД
06.11.2020 18:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Рогачеве возбуждено уголовное дело за оскорбление начальника РОВД,
27 октября пользователи одного из телеграм-каналов разместили фотографию и личные данные начальника РОВД Олега Скачеляса. Несколько анонимных подписчиков оставили под публикацией оскорбительные комментарии.
В итоге за оскорбление представителя власти следователи возбудили уголовное дело и ищут авторов постов.
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За оскорбление представителя власти следователи возбудили уголовное дело и ищут авторов постов.
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