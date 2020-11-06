В Рогачеве возбуждено уголовное дело за оскорбление в телеграм-канале начальника РОВД

Источник материала: Tut.by

В Рогачеве возбуждено уголовное дело за оскорбление начальника РОВД, сообщает Следственный комитет.

27 октября пользователи одного из телеграм-каналов разместили фотографию и личные данные начальника РОВД Олега Скачеляса. Несколько анонимных подписчиков оставили под публикацией оскорбительные комментарии.

В итоге за оскорбление представителя власти следователи возбудили уголовное дело и ищут авторов постов.