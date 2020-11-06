ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Рогачеве возбуждено уголовное дело за оскорбление в телеграм-канале начальника РОВД

06.11.2020 18:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Рогачеве возбуждено уголовное дело за оскорбление начальника РОВД, сообщает Следственный комитет.

27 октября пользователи одного из телеграм-каналов разместили фотографию и личные данные начальника РОВД Олега Скачеляса. Несколько анонимных подписчиков оставили под публикацией оскорбительные комментарии.

В итоге за оскорбление представителя власти следователи возбудили уголовное дело и ищут авторов постов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За оскорбление представителя власти следователи возбудили уголовное дело и ищут авторов постов.
 
Новости дня
Новости общества
 
Сына Станислава Шушкевича осудили на 10 суток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика