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Сына Станислава Шушкевича осудили на 10 суток
06.11.2020 18:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сына первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича арестовали на 10 суток. Об этом сообщил
По словам политика, его сын получил 10 суток из-за репостов в Facebook. О каких именно репостах идет речь, отец не знает. Шушкевич заявил, что его сына «прихватывали самым непристойным образом». Политик расценил задержание сына как «личную месть».
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Сына первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича арестовали на 10 суток.
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