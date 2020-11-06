Сына Станислава Шушкевича осудили на 10 суток

Источник материала: Tut.by

Сына первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича арестовали на 10 суток. Об этом сообщил Deutsche Welle сам Станислав Шушкевич.



Станислав Шушкевич — младший. Фото из vk.com

По словам политика, его сын получил 10 суток из-за репостов в Facebook. О каких именно репостах идет речь, отец не знает. Шушкевич заявил, что его сына «прихватывали самым непристойным образом». Политик расценил задержание сына как «личную месть».

Мать Шушкевича-младшего рассказала «Нашай Ніве» , что заявление на ее сына написал участковый, внимание которого и привлек репост в соцсети. По ее словам, сын находится на Окрестина.

23 октября Станислав Шушкевич заявлял , что в квартиру его сына пытались попасть неизвестные.