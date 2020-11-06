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Посылки из Китая в следующем году будут приходить без извещений
06.11.2020 19:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Правила оказания некоторых услуг почтовой связи общего пользования меняются в Беларуси, основные нововведения касаются посылок, сообщили в Министерстве связи и информатизации республики.
Во всех почтовых отделениях упорядочили прием и выдача почтовых отправлений в зависимости от веса. Посылки менее 10 кг принимаются и выдаются во всех объектах оператора почтовой связи, более 10 кг – в объектах, определенных оператором.
© Photo : Белпочта
С 3 января 2021 года адресаты смогут получить информацию о поступлении посылок через электронную почту или СМС. Для этого отправителю необходимо указать в почтовом адресе номер мобильного телефона, электронный почтовый ящик национальной почтовой электронной системы или адрес электронной почты адресата. При этом бумажные извещения почтальоны не будут доставлять в индивидуальные почтовые ящики.
Услуги можно будет оплачивать как при отправке почтовых отправлений, так и при их получении по тарифам, действующим на дату оказания услуги. Станет возможна выдача посылок на основании идентификационных данных, получаемых посредством информационных почтовых технологий.
Некоторые правила начнут действовать с 20 ноября 2020 года, другие – с 3 января будущего года.
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Адресатам предложены альтернативные виды уведомлений о приходе посылок, в том числе и на электронную почту.
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