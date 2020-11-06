В Гомеле учительнице лицея после 15 суток ареста добавили еще столько же

Источник материала: Tut.by

7 ноября после 15 суток ареста на свободу должна была выйти учитель географии лицея № 1 Ирина Захарченко, однако 6 ноября стало известно, что это не случится. Женщину вновь осудили по ст. 23.34 и дали еще 15 суток, сообщают «Сильные Новости».

Сегодня в суде Советского района Ирину судили за то, что она 27 сентября в телеграм-канале «Фестивальный район города Гомеля» якобы призывала к проведению несанкционированного мероприятия. В постановлении указано, что был осмотрен мобильный телефон женщины и найдена переписка, доказывающая данный факт.

Ирина вину не признала, заявив, что на митинг никого не призывала. Женщину осудили еще на 15 суток.