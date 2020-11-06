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В Гомеле учительнице лицея после 15 суток ареста добавили еще столько же
06.11.2020 19:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
7 ноября после 15 суток ареста на свободу должна была выйти учитель географии лицея № 1 Ирина Захарченко, однако 6 ноября стало известно, что это не случится. Женщину вновь осудили по ст. 23.34 и дали еще 15 суток,
Сегодня в суде Советского района Ирину судили за то, что она 27 сентября в телеграм-канале «Фестивальный район города Гомеля» якобы призывала к проведению несанкционированного мероприятия. В постановлении указано, что был осмотрен мобильный телефон женщины и найдена переписка, доказывающая данный факт.
Ирина вину не признала, заявив, что на митинг никого не призывала. Женщину осудили еще на 15 суток.
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7 ноября после 15 суток ареста на свободу должна была выйти учитель географии лицея № 1 Ирина Захарченко, однако сегодня стало известно, что это не случится. Женщину...
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