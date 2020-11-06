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В Полоцке открыли мост через Двину, который за год перестроили практически заново

06.11.2020 19:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцке 6 ноября открыли мост через Западную Двину на улице Юбилейной. После реконструкции он сильно изменился и получил официальное название — Покровский, сообщает портал Gorod214.by.


Фото: Виталий Шарстук

Напомним, движение на этом мосту закрыли в октябре 2019 года. Строители справились с работой за 13 месяцев. На реконструкцию моста потратили более 33 млн ​​​​​​рублей.

Строители заменили почти все несущие конструкции, кроме опор, которые отремонтировали. На мосту обновили коммуникации, на одном из выездов создали кольцевое движение. Установили новое освещение, сделали широкий тротуар и велодорожку. Парковку у перекрестка сохранили.


Фото: Виталий Шарстук

В торжественном открытии участвовали председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, губернатор Николай Шерстнев, председатель райисполкома Игорь Маркович, епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий, горожане.

Николай Шерстнев отметил, что никто и подумать не мог, что такую масштабную реконструкцию сделают за год. Глава региона напомнил, что изначально планировали капитальный ремонт моста, но впоследствии оказалось, что придется фактически строить новое сооружение.

Мост назвали Покровским. Местная власть изучила предложения горожан, как назвать это инженерное сооружение. Среди всех вариантов больше всего людей проголосовали за название Покровский. Рядом с мостом находится Покровская церковь.


Фото: Виталий Шарстук

 
 
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После реконструкции он сильно изменился и получил официальное название - Покровский.
 
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